Effektiviseringen som pågår i Telenor Norge får nok en gang store konsekvenser for de ansatte. Selskapet har nå besluttet å kutte 79 stillinger til.

Det kommer frem i en pressemelding fra EL- og IT-forbundet, og Telenor bekrefter det samme overfor E24.

Fagforeningen hevder 23 ansatte mister jobben i Fixed & TV-divisjonen i Gjøvik, mens 56 må gå fra Mobile-divisjonen på hovedkontoret på Fornebu.



Telenors kommunikasjonsdirektør i Norge, Torild Uribarri opplyser at nedbemanningen rammer «om lag 60 ansatte i Mobile og om lag 20 i leveranseavdelingen i Gjøvik».

De ansatte som blir overtallige vil tilbys sluttavtaler i henhold til selskapets retningslinjer og ansiennitet, ifølge Telenor.

Gjøvik-kontoret har i dag rundt 300 ansatte og en rekke funksjoner, inkludert kundeservice og andre funksjoner for Telenor. Det er dermed ikke hele Gjøvik-kontoret, men én avdeling som avvikles nå.

– Det vi gjør er å samordne leveransene for privatmarkedet, bedrift og wholesale (grossistmarkedet, journ.anm.), i tillegg til at vi fortsetter digitaliseringen av flere av prosessene våre, sier Uribarri, og legger til at dette betyr at flere prosesser som ble gjort manuelt tidligere nå blir automatisert.

En million færre anrop til kundeservice

– I dag har dyktige medarbeidere fått informasjon om at vi nedbemanner flere steder i organisasjonen. Nå skal vi gjøre vårt for at de berørte blir godt ivaretatt og får en god oppfølging i tiden fremover, sier Berit Svendsen, Norgessjef for Telenor, i en pressemelding.

Selskapet skriver i meldingen at hele selskapet er i endring og at det er satt ambisiøse mål for konsernet «som krever effektivisering, digitalisering og kutt i kostnader». I februar i år gjorde Telenors konsernledelse det tindrende klart at alle virksomhetene må bli mer effektive og at driftskostnadene skal begynne å falle år for år fra 2017.



– Telenor skal være helt i front av digitaliseringen av Norge. Dette medfører at vi må endre hvordan vi arbeider og hvordan vi organiserer oss i Telenor Norge. Digitaliseringen i markedet gir utfordringer og muligheter. Det forutsetter at vi skaper inntjening gjennom utvikling av nye produkter og tjenester, forklarer Svendsen.

I juli skrev E24 at den norske virksomheten hadde levert nesten 200 av de 600 millionene som Telenor har redusert kostnadene sine med så langt i år. Det skyldtes i stor grad kutt i bemanningen i Norge på 323 årsverk, og nå blir det altså flere stillinger som skal ut.

ORDRE FRA TOPPEN: Konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke og finansdirektør Jørgen C. Arentz Rostrup har gitt klare ordre til alle virksomhetene om at Telenor må få ned kostnadene. Arkivbilde.

På Fornebu skal antallet ledere reduseres i Mobile-divisjonen, samtidig som man samordner salgskanalene for nett, butikk og telefon i én enhet. Samtidig styrker man innsatsen på innovasjon og forretningsutvikling ved å samle disse.

Leder for mobildivisjonen Bjørn Ivar Moen sier at det har vært god vekst innen mobil, men markedsutviklingen og nye kundebehov fører til at organisasjonen må endres.

– Kundenes vaner endrer seg i takt med det digitale skiftet, og vi gjør endringer for å være i forkant av denne utviklingen. Vi skal fortsette å levere den merverdien som kundene verdsetter, men mer effektivt, sier Bjørn Ivar Moen, leder for mobildivisjonen i Telenor Norge.

Administrasjonen av kundeservice skal også slankes på Fornebu. Det kommer av at stadig færre kunder ringer inn og heller ordner mer selv på nettsidene eller appene til Telenor.

– Kundene gjør stadig mer selv, og vi må levere det kundene ønsker. Antallet anrop inn til kundeservice har falt med en million anrop de siste to årene, sier Uribarri.

Advarer mot press på de ansatte som blir igjen



I meldingen stiller fagforeningen seg kritisk til den siste runden med Telenor-kutt. De mener blant annet at kuttet øker arbeidsbelastningen på de gjenværende ansatte ved Mobile-avdelingen.

– Vi frykter at endringen som er vedtatt gjennomført vil medføre mer arbeid på gjenværende ansatte i organisasjonen og vil resultere i større arbeidspress og fare for høyere sykefravær, sier hovedtillitsvalgt Kosom Alexsander Skaale for EL og IT i Telenor Norge.

Avgjørelsen ble tatt ved et styremøte tirsdag i Telenor Norge, skriver forbundet.

På Gjøvik har forbundet lignende bekymringer om ekstraarbeid for de gjenværende ansatte, høyere sykefravær, samt at arbeidsoppgavene de ansatte hadde ikke lenger vil bli gjort skikkelig.

Flere runder med kutt



Telenor har i årevis arbeidet med effektiviseringsprosesser. I fjor høst ble tiltak som berørte 180 ansatte flere steder i landet varslet.

I 2014 skrev E24 om en nedbemanning på 450 ansatte og konsulenter i Telenor Norge, men det klarte man uten oppsigelser.

I 2015 varslet Telenor en nedbemanning på 170 faste stillinger på grunn av en omorganisering og modernisering i fastnettvirksomheten.

Så sent som i sommer, ved fremleggelsen av resultatene for andre kvartal, meldte telekjempen at Telenor Norge hadde levert 197 av 600 millioner kroner i innsparinger hittil i år. Dette skyldtes mye at 323 årsverk var nedbemannet, i tillegg til mindre feil i nettet og lavere salgs- og distribusjonskostnader.

Målet er innsparingen på 600 millioner kroner skal økes til en milliard i løpet av året.

Resultatet for konsernet er bedre inntjening. Ved kvartalsfremleggelsen ble også prognosen for bruttomargin (EBITDA) 2017 hevet til på 38–39 prosent, fra 37 prosent som tidligere anslått.