Telenor varsler stor omorganisering

Telenor gjør store endringer i konsernstrukturen og ledelsen, ifølge en melding.

Ni direktører går ut av konsernledelsen, men fortsetter som administrerende direktører for sine markeder, skriver Telenor.

De som går ut av ledelsen er Gunnar Sellæg, Patrik Hofbauer, Jesper Hansen, Ingeborg Øfsthus, Michael Foley, Albern Murty, Irfan Wahab Khan, Sharad Mehrotra og Lars Erik Tellmann.

Konsernledelsen blir redusert til 12 direktører.

Samles i fire klynger



Konsernets operative enheter skal nå samles i fire klynger, skriver Telenor i en melding:

● Skandinavia

● Sentral- og Øst-Europa

● Asia – fremvoksende markeder

● Asia – modne markeder.

Hver klynge skal ledes av en konserndirektør.

Målet med omorganiseringen er at Telenor skal bli et mer integrert globalt selskap og gjennomføre selskapets digitale strategi.

Til E24 sier kommunikasjonssjef Glenn Mandelid at det har vært en prosess der Telenor har gått fra selskaper som hadde sterkt lokalt selvstyre, og hatt en strategi hvor selskapet har hatt alle selskapsledere som en del av konsernledelsen.

– Det neste naturlige steget er å videreutvikle selskapet og styrke trykket på det globale, sier han.

Tilbake i 2015 ble alle 13 mobilselskapene representert i ledelsen etter en omorganisering.

– Tok dere vann over hodet da dere tok med alle selskapsledere i konsernledelsen i 2015?

– Det ble gjort fordi det var viktig på daværende tidspunkt for selskapet og konsernledelsen, å ha en helhetlig strategi. Nå skal vi få en mer integrert global organisasjon, sier Mandelid.

Brekke sikret seg direktør fra erkerivalen

Endringene som gjøres nå trer i kraft 1. mars.

– Med endringene som vi annonserer i dag, tar vi et nytt steg i retning av å bli et mer globalt selskap som bedre kan utnytte skalafordeler og styrke innovasjonskraften, sier konsernsjef Sigve Brekke i meldingen.

Selskapet setter blant annet opp en egen enhet som skal konsolidere selskapets utvikling og drift av nettverk, dataplattformer og infrastruktur.

Sigve Brekke forblir konsernsjef og Jørgen C. Arentz Rostrup forblir finansdirektør i Telenor.

Sigve Brekkes nye konserndirektør for produkt og kundeinteraksjon er hentet rett tilbake fra erkerivalen Telia.

Svein Henning Kirkeng har nemlig sagt opp sin stilling som markedsføringsdirektør i Telia Norge som han begynte i 1. juni i fjor. Han blir nå fristilt fra arbeidsoppgavene og vil begynne hos Telenor når karantenetiden hans er over. Jobben hans har innebåret at han har hatt hovedansvaret for alle Telias merkevarer i privatmarkedet, som i tillegg til Telia inkluderer OneCall, MyCall og Chess.

Kirkeng har over 20 års erfaring fra telekom- og IT-bransjen. Før Telia jobbet han i Telenor som direktør for Business & Analytics-enheten. Fra 2007 til 2012 var han sjef for privatmarkedet i Telenor Norge.

– Jeg har trivdes veldig godt i Telia Norge, men jeg har rett og slett fått et tilbud jeg ikke kunne takke nei til. Det gir meg en unik mulighet til å jobbe internasjonalt med en av Norges sterkeste merkevarer, sier den nyutnevnte Telenor-direktøren i en uttalelse.

– Svein Henning har gjort en god jobb i den perioden han har vært hos oss, og jeg har forståelse for at han har valgt å takke ja til en spennende stilling. Vi skulle selvfølgelig ønske at han kunne blitt lengre hos oss, men vi skal være stolte over at våre folk er attraktive for andre aktører i bransjen. Jeg ønsker han lykke til videre, sier Norgessjef og konserndirektør i Telia, Abraham Foss, i en uttalelse.

Telia setter nå Ove-Mathias inn som konstituert markedsføringsdirektør inntil videre. Han vil samtidig fortsette å ha ansvaret for kundekanaler.

Resten av ledelsen ser slik ut

● Jon Erik Haug, HR-direktør

● Wenche Agerup, konserndirektør med ansvar for Corporate Affairs

● Jon Gravråk, konserndirektør med ansvar for Digital Businesses

● Morten Karlsen Sørby, konserndirektør med ansvar for Transformasjon

● Sven Henning Kirkeng, konserndirektør med ansvar for Products and Customer Interaction

● Ruza Sabanovic, konserndirektør med ansvar for Services and Operations

● Petter-Børre Furberg, konserndirektør med ansvar for Asia – fremvoksende markeder

● Lars-Åke Norling, konserndirektør med ansvar for Asia – modne markeder

● Alexandra Reich, konserndirektør med ansvar for Sentral- og Øst-Europa

● Berit Svendsen, konserndirektør med ansvar for Skandinavia