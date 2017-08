Arne Fredly: Tesla-tall ikke realistiske

– Det forundrer meg ekstremt at intet presseorgan nevner at kunder som reserverer en Tesla Model 3 kan få alle pengene sine tilbake hvis de kansellerer reservasjonen. Det er en kjemperisiko hvis det skulle vise seg at bilmodellen blir upopulær, sier investor og bilinteresserte Arne Fredly til Finansavisen.

Han mener Tesla og Elon Musk gjør det de kan for å hausse opp stemningen rundt Model 3, og at rapportene om reservasjoner på ingen måte kan sees på som faktiske bestillinger.

Ifølge Fredly vil måten Tesla bruker antall reservasjoner for å markere salg føre til at spekulanter trekkes til selskapet, og han frykter det kan komme mange avbestillinger.

Under telefonkonferansen etter fremlegging av kvartalstallene onsdag, fortalte Musk at selskapet har 518.000 reservasjoner, men at hele 63.000 har trukket seg – og at det reelle tallet nå er 455.000 reservasjoner.

Tapte mindre



Tesla leverte onsdag kveld et resultat for andre regnskapskvartal som viste en kraftig omsetningsvekst. Inntektene landet på 2,79 milliarder dollar.

Dermed slår Tesla forventningen på 2,51 milliarder dollar, og langt over dobler inntektene fra samme periode i fjor på 1,27 milliarder dollar.

Imidlertid viser bunnlinjen et tap på 401,4 millioner dollar.

Det tilsvarer et justert tap på 1,33 dollar per aksje. Det er en ytterligere nedgang sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, som viste et tap på 1,06 dollar per aksje. På forhånd var det imidlertid ventet et tap på 1,82 dollar per aksje, ifølge estimater Thomson Reuters samlet inn.