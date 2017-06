Her er den første «sniktitten» på Teslas Model Y

De aller ivrigste må fortsatt smøre seg med tålmodighet – det er langt fra alle detaljene som fremgår av det litt hemmelighetsfulle bildet av Teslas kompakt-SUV, kalt Model Y.

Den oppmerksomme vil imidlertid kunne notere seg et par ting:

Mashable har merket seg at bilen har frontrute, sannsynligvis frontlykter – og tilsynelatende ingen sidespeil!

Bildet ble vist til investorer under en seanse i California i går, og her opplyste konsernsjef Elon Musk at Model Y skal bygges på en helt ny plattform.

Venter sterk interesse



Ifølge CNBC medga han at selskapet gjorde en feil ved å forsøke å basere Model X på Model S – at det ikke gir mening å basere en SUV på en sedan.

Dette har de ikke tenkt til å gjenta.

– Det er mange større produksjonsforbedringer som lar oss bygge bilen på en måte som en bil aldri har blitt bygget på før, sa Musk.

Disse forbedringene skal igjen gi lavere investeringsbehov i forhold til tidligere modeller, og gjøre produksjonen raskere.

Om Model Y er det ellers kjent at bilen skal ha et nytt elektronisk system, og den skal være mindre enn Model X. Oppstart er ventet sent i 2019 eller 2020.

Musk tror at etterspørselen etter Model Y kan overstige etterspørselen etter Model 3.

Nye fabrikker



En av de største utfordringene Tesla tidligere har stått overfor, er å skaffe tilstrekkelig kapasitet til rådighet for å møte massemarkedsproduksjon.

Når selskapet nå skal rulle ut Model 3, kan dette bli enda mer prekært med Model Y på trappene.

Musk kunne imidlertid fortelle at de planlegger å produsere sistnevnte på en helt ny fabrikk med forbedret produksjonslinje.

– Det er ikke plass på Freemont. Vi sprekker i sømmene, sa Musk.

Marketwatch skriver at Tesla «seriøst vurderer» tre nye fabrikker, på sikt minst ti globalt – kanskje så mange som 20.

Investorene fikk for øvrig også informasjon om en ny lastebil (semi truck) Tesla har på tegnebrettet.

Det er ventet at denne skal lanseres til høsten. Musk kunne opplyse at de allerede er i kontakt med større kunder angående designet.

– De vil vite hvor mange de kan kjøpe, og hvor snart, skrøt Tesla-sjefen.