Onsdag ble Tesla 32 milliarder mindre verdt

Onsdag 1. november ble en svært svak børsdag for elbilprodusenten Tesla og hovedeieren Elon Musk.

Allerede i den ordinære handelen på Wall Street falt nemlig aksjen betydelig i nervøsitet foran den varslede resultatfremleggelsen etter klokken 21.00 norsk tid.

Aksjen endte ned 3,15 prosent da Wall Street stengte handelen, men fallet ble bare større etter at regnskapet var lagt frem.

Nytt fall etter tall



I den uoffisielle etterhandelen er Tesla-aksjen ned nye 4,14 prosent i 21.50-tiden, norsk tid.

Det innebærer et samlet fall i børsverdien på selskapet på 3,96 milliarder dollar, så langt onsdag. Det tilsvarer 32,3 milliarder norske kroner.

Tesla leverte et underskudd etter skatt på 671,1 millioner dollar (5,5 milliarder kroner) i tredje kvartal.

Det kommer frem i rapporten som ble publisert etter Wall Street-stenging onsdag.

Tapte mer enn ventet



Det gir et justert tap per aksje på 2,92 dollar per aksje. Analytikerne hadde på forhånd ventet et justert tap per aksje på 2,29 dollar, ifølge estimater innhentet av Reuters.

Selskapet omsatte for 2,98 milliarder dollar (24,2 milliarder kroner), høyere enn ventede 2,95 milliarder.

Tesla har levert et rekordstort antall av modellene Model S og Model X, og sier at produksjonen av Model 3 er i ferd med å ta seg opp.

I tredje kvartal leverte selskapet 222 eksemplarer av Model 3. Tesla har tidligere fortalt om flaskehalser i produksjonen som har forsinket leveringene.

Musk har tidligere hatt et uttalt mål om å produsere 5.000 Model 3 i uken. I onsdagens kvartalsrapport sier selskapet at de venter å nå dette målet før slutten av første kvartal i 2018.