Sterk inntektsvekst for Tesla

Saken oppdateres.

Tesla leverte onsdag kveld et resultat for andre regnskapskvartal som viste en kraftig omsetningsvekst. Inntektene landet på 2,79 milliarder dollar.

Dermed slår Tesla forventningen på 2,51 milliarder dollar, og langt over dobler inntektene fra samme periode i fjor på 1,27 milliarder dollar.

Imidlertid viser bunnlinjen et tap på 401,4 millioner dollar.

Det tilsvarer et justert tap på 1,33 dollar per aksje. Det er en ytterligere nedgang sammenliknet med tilsvarende periode i fjor, som viste et tap på 1,06 dollar per aksje. På forhånd var det imidlertid ventet et tap på 1,88 dollar per aksje.

Bilsalget stod for 2,01 milliarder av inntektene. Leasing håvet inn 272,8 millioner mens energiproduksjon- og lagringsinntekter stod for 286,8 millioner.

Like etter at resultatene kom er Teslas aksje opp 4,5 prosent i etterhandelen på Wall Street.

Model 3-produksjon i rute

I følge pressemeldingen er produksjonen av den nye Model 3 i rute, og selskapet venter at de vil nå de tidligere annonserte målene om å produsere 5.000 eksemplarer i uken ved utgangen av året og 10.000 ukentlig i løpet av 2018. De venter også positiv brutto margin for Model 3 i fjerde kvartal. De aller første utgavene av den nye Model 3 fikk møte sine eiere undet et arrangement forrige uke. Konsernsjef Elon Musk skriver i en pressemelding at responsen har vært overhvelmende siden da, med et gjennomsnitt på 1.800 reservasjoner per dag siden. – Mens leveransen av de første Model 3-bilene var en stor milepæl for selskapet, skal vi nå fokusere på de kritiske skrittene videre for å øke farten på Model 3-produksjonen, heter det fra Elon Musk i pressemeldingen. Frem til nå har det kun vært ansatte i Tesla som har fått levert den nye bilen. Musk skriver at levering til ikke-ansatte vil starte i fjerde kvartal i år.

Tesla rapporterte nylig at leveransene av Model S og Model X nådde om lag 22.000 i andre kvartal. Det utgjør en 53 prosent økning sammenlignet med samme kvartal i fjor, men var litt lavere enn hva analytikerne hadde ventet på forhånd.

Musk skriver i meldingen at de venter at salget av Model S og Model X tar seg opp i andre halvdel av året.