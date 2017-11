Tesla faller tungt etter milliardtap

Tesla-aksjen faller litt over seks prosent fra start på Wall Street etter at selskapet la frem tall for tredje kvartal etter børsstenging i går.

Det skjer etter at elbilprodusenten onsdag kveld leverte et underskudd etter skatt tilsvarende 5,5 milliarder kroner i tredje kvartal, noe som var langt dårligere enn ventet.

Underskuddet tilsvarer et justert tap per aksje på 2,92 dollar per aksje. Analytikerne hadde på forhånd ventet et justert tap per aksje på 2,29 dollar, ifølge estimater innhentet av Reuters.

Opprettholder Model 3-ambisjon

Tesla har levert et rekordstort antall av modellene Model S og Model X, og sier at produksjonen av Model 3 er i ferd med å ta seg opp.

I tredje kvartal leverte selskapet «bare» 222 eksemplarer av Model 3. Tesla har tidligere fortalt om flaskehalser i produksjonen som har forsinket leveringene.

Musk har tidligere hatt et uttalt mål om å produsere 5.000 Model 3 i uken. I onsdagens kvartalsrapport sier selskapet at de venter å nå dette målet før slutten av første kvartal i 2018.

SUSER NED: Tesla-aksjen faller tungt torsdag.

Wall Street faller



De amerikanske børsene faller svakt torsdag.

Onsdag valgte den amerikanske sentralbanken å holde styringsrentene uendret i området 1,0 til 1,25 prosent. Dermed ligger det an til at sentralbanken vil heve styringsrenten i desember.

Markedet venter også på Trumps skattereform, som er ventet å komme i løpet av torsdag. Representantenes hus har jobbet med å ferdigstille detaljene i skattereformen som Donald Trump har lovet at vil gi «massive skattekutt».

Samtidig sitter markedet på gjerdet før en mulig offentliggjøring om å nominere Jerome Powell som ny sentralbanksjef.

Slik ser det ut like etter åpning på Wall Street: