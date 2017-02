Frykter for eksistensen til et av Japans mest ikoniske selskaper

Flere av de asiatiske aksjemarkedene faller noe tilbake tirsdag. Nikkei er ned 0,74 prosent på en noe svakere dollar.

Det største fokuset er imidlertid rettet mot elektronikkprodusenten Toshiba, som faller rundt ti prosent etter overraskende å ha utsatt sin resultatfremleggelse.

Det var ventet at denne ville finne sted i natt, og inneholde en nedskrivning på selskapets amerikanske virksomhet på flere milliarder dollar.

Nå spekuleres det i om selskapet kan gå over ende.

– Utsettelsen viser at selskapet er i kaos, sier Makoto Kikuchi hos Myojo Asset Management til CNBC.

Det amerikanske nettstedet skriver videre at investorer nå «skjærer tenner» over selskapets fremtid. Bloomberg er inne på det samme, og avisen Nikkei skriver at Toshiba kan komme til å komme med en advarsel om «betydelig usikkerhet» rundt sine muligheter for videre drift.



– Vi kan anta at selskapet ikke utsetter resultatfremleggelsen på grunn av gode nyheter. Markedet spekulerer i at Toshiba vil slippe tall som er verre enn allerede rapportert, sier Kikuchi videre.

Venter milliardsmell



Det var i desember at det først ble kjent at Toshiba hadde opplevd massive kostnadsoverskridelser og forsinkelser på flere atomprosjekter i USA.

Kilder med kjennskap til problemene mener dette kan medføre nedskrivning av verdier på opp til 700 milliarder yen, tilsvarende rundt 52 milliarder norske kroner.

Toshiba har ikke gitt noe nytt tidspunkt for resultatfremleggelsen. Selskapet må, dersom fremleggelsen drøyer, i dialog med myndighetene og risikerer å bli satt under overvåkning, med mulig børs-exit som resultat.

Toshiba har røtter tilbake til 1875, og har i en lang periode vært en av verdens fremste teknologiutviklere. Selskapet har 167.000 ansatte og en spesiell plass i fremveksten av Japans moderne industrielle økonomi.

Skandale

Ifølge Financial Times spekuleres det i om selskapets status kan bidra til at det, muligens ved hjelp av en redningspakke fra myndighetene, vil bestå mer eller mindre intakt.

Det er imidlertid på det rene at selskapet ser etter kjøpere til deler av virksomheten. Eventuelle salg må gjøres før 31. mars for å unngå en nedgradering på børsen i Tokyo som følge av negativ egenkapital.

Det hele skjer mens Toshiba forsøker å bedre sitt omdømme etter en stor bokføringsskandale i fjor, som førte til at en rekke direktører og styremedlemmer trakk seg.