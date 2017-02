Japansk gigant tar milliardtap – styrelederen går av

Det vakte stor oppstandelse da den japanske elektronikkprodusenten Toshiba ikke la frem sin kvartalsrapport til forventet tid i natt - og som et resultat av dette stupte aksjen i morgentimene norsk tid (ned ti prosent).

Det var allerede på det rene at selskapet måtte skrive ned sin kjernekraftvirksomhet i USA, og ekspertene fryktet det verste.

Nå foreligger fasit, og det er omtrent så ille som ventet.

Selskapet kan gå over ende



Toshiba sier tirsdag at de gjør en nedskrivning på 712,5 milliarder yen, tilsvarende 52,6 milliarder norske kroner.

Dette utraderer selskapets egenkapital og gir selskapet et tap for året, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det varsles et underskudd på 390 milliarder yen, rundt 28,8 milliarder norske kroner, for regnskapsåret frem til 31. mars.

Resultatet er ikke revisorgodkjent, og regnes som «guiding».

Selskapet har bedt myndighetene om en ekstra måned før regnskapet slippes.

Som E24 skrev tirsdag morgen, de elendige nyheten har fått flere til å spekulere i om et av Japans mest kjente merkevarer nå kan være i ferd med å gå dukken.

Styrelederen går



TREKKER SEG: Shigenori Shiga

Omtrent samtidig som de knallrøde tallene ble annonsert, ble det kjent at styreleder Shigenori Shiga har trukket seg. Ifølge BBC har ikke Shiga blitt enig med selskapets revisor om hvor stor nedskrivningen burde være.

Selskapet opplyser at Shiga trekker seg «for å ta ansvar for tapet». Han vil imidlertid være disponibel for selskapet frem til sommeren.

Shiga ble utnevnt som styreleder i Toshiba på vårparten i fjor. Hans ansvar ble da beskrevet som «i hovedsak å gjenoppbygge selskapets tillit gjennom ekstern virksomhet».

De store USA-nedskrivningene skjer nemlig mens Toshiba forsøker å bedre sitt omdømme etter en stor bokføringsskandale i fjor, som førte til at en rekke direktører og styremedlemmer trakk seg.

Tapet som meldes i dag er da også en forbedring fra året før, som endte med 460 milliarder yen i minus.

Feilslåtte kjøp



Nedskrivningene i USA er knyttet til kjøp gjort av det amerikanske datterselskapet Westinghouse Electric, som kjøpte et kjernekraftkonstruksjon og -tjenesteselskap fra Chicago Bridge i 2015.

Verdsettelsen i denne transaksjonen skal ha vært feil, det har oppstått uenighet om betalingen og man har opplevd forsinkelser og kostnadsoverskridelser.

Den siste runden med problemer har ført til at enkelte eksperter frykter for selskapets eksistens.

Toshiba har røtter tilbake til 1875, og har i en lang periode vært en av verdens fremste teknologiutviklere. Selskapet har 167.000 ansatte og en spesiell plass i fremveksten av Japans moderne industrielle økonomi.

Ifølge Financial Times spekuleres det i om selskapets status kan bidra til at det, muligens ved hjelp av en redningspakke fra myndighetene, vil bestå mer eller mindre intakt.

Det er imidlertid på det rene at selskapet ser etter kjøpere til deler av virksomheten. Eventuelle salg må gjøres før 31. mars for å unngå en nedgradering på børsen i Tokyo som følge av den negative egenkapitalen.