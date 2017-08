Uber-styret har valgt Dara Khosrowshahi fra Expedia som ny konsernsjef, fremfor blant andre Meg Whitman fra Hewlett Packard.

Det skal styret i Uber ha bestemt søndag, skriver blant andre Wall Street Journal og New York Times, som viser kilder med kjennskap til saken.

Dermed kan selskapet håpe på å legge en krevende tid bak seg, med anklager om sex-trakassering, flere søksmål og press fra investorer som førte til at konsernsjef Travis Kalanick i juni trakk seg fra jobben.

Et par uker tidligere hadde Kalanick tatt en pause fra jobben.

Siden 2005 har iransk-amerikanske Khosrowshahi ledet Expedia, en selskap som blant annet leverer bookingtjenester for flyreiser, hoteller og leiebiler. Expedia står også bak merkevarer som Hotels.com og trivago.

Flere andre toppnavn var inne i diskusjonen om å ta over etter Kalanick, inkludert Meg Whitman i Hewlett Packard og Jeff Immelt som er styreleder og tidligere konsernsjef i gigantselskapet General Electric.

Immelt ga allerede søndag beskjed til allmennheten om at han ikke lenger var aktuell for Uber-jobben, via meldingstjenesten Twitter.

Får hodebry

Den nye sjefen tar over flere bekymringer fra sin forgjenger.

Blant annet har Googles morselskap Alphabet saksøkt Uber og beskyldt taxiapp-selskapet for å ha stjålet deres teknologi for selvkjørende biler.

Selskapet etterforskes også av amerikanske myndigheter for å ha lurt politiet i flere land ved hjelp av et hemmelig tillegg i sin app. På denne måten skal selskapet ha omgått lokal taxi-lovgivning.

Tidligere Uber-sjef Kalanick har også blitt beskyldt for å tolerere et arbeidsmiljø hvor det forekommer seksuell trakassering, etter at en tidligere ansatt skrev et blogginnlegg hvor hun hevdet at dette var et problem i selskapet.

