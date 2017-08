WSJ: Uber etterforskes for korrupsjon

Det skal være snakk om en innledende etterforskning, og avgjørelsen om det opprettes en kriminalsak er fortsatt ikke tatt, skriver Wall Street Journal.

Etterforskningen dreier seg om hvorvidt Uber har bestukket utenlandske myndigheter for å få, eller beholde adgang til markeder. Avisen rapporterer at selskapets talsmann bekrefter dette, men har ingen navngitte kilder.

Under tidligere toppsjef Travis Kalanick spredte sjåførtjenesten seg til 70 land rundt om i verden. Det skjedde blant annet ved å gi teamene i hver enkelt region myndighet til å tilpasse seg lokale markeder og ekspandere så raskt som mulig, til tross for at lokale lover og regler av og til ble satt under press.

Ny toppsjef



I Sør-Korea og Frankrike er Uber blant annet beskyldt for å bryte transportlovgivning.

I Singapore kjøpte lokale ledere mer enn 1.000 defekte biler i fjor. Disse ble leid ut til sjåfører.

Først etter at én av bilene tok fyr, ble sikkerhetsfeilene fikset, ifølge WSJ.

Nyheten om etterforskningen kom samme dag som Uber bekreftet at Dara Khosrowshahi har takket ja til å bli ny toppsjef i selskapet.

Khosrowshahi kommer fra jobben som Expedia-sjef. Under ham har selskapet vokst med digitaliseringen av reiselivsnæringen, og klart seg godt på tross av nye og populære delingstjenester som Airbnb.