IMPERIETS FALL: Etter storhetstida på 70- og 80-tallet, gikk det nedover med Playboy-imperiet fram mot årtusenskiftet. Selskapet gir digitaliseringen mye av skylda. Her får Hugh Hefner kake fra «playboybunny» Betsy, etter at han ble innlemmet i Hollywood Walk of Fame i 1980.