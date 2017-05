Årsverste for kronekursen

Kronen faller tirsdag til det svakeste nivået mot euro så langt i år.

Hele 9,3969 kroner kostet en euro på det meste tirsdag morgen.

Svakere har ikke kronen vært mot den europeiske fellesvalutaen siden starten av august i fjor.

Når kronen svekkes, betyr det at du må betale mer for andre valutaer. Når den styrkes, må du betale mindre.

Den gang befant oljeprisen (Brent spot) seg på rundt 41 dollar fatet.

Nå er oljeprisen godt over 10 dollar høyere. Og utsiktene for norsk økonomi har tatt seg opp.

– Overdreven reaksjon



– Det er ingenting fundamentalt som skulle tilsi at kronen svekkes så mye. Det er muligens en overdreven reaksjon på oljeprisen, sier sjefstrateg Erica Blomgren i Seb til E24.

Oljeprisen har falt litt tilbake fire dollar siden 10. april (se graf).

– Kronen har svekket seg så markant, særlig mot euro, og volatiliteten har vært høy. Vi ser at appetitten for å kjøpe kroner er lav. Det innebærer at bevegelser i kronen kan bli overdrevent stor om det kommer negative nyheter, som for eksempel en liten nedgang i oljeprisen, sier hun.

OLJEPRISEN: Oljeprisen (Brent spot) har vaket på 50-tallet gjennom hele 2017. Grafen viser utviklingen den siste måneden.

Tror markedet venter oljeprisfall



Sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets forklarte til E24 i slutten av forrige uke kronesvekkelsen med at han trodde valutamarkedet venter enn større oljepriskorreksjon enn hva oljemarkedet gjør.

– Det ser ut som at valutamarkedet tar høyde for lavere råvarepriser enn vi faktisk har, sa Eek-Nielsen.

– Det høres ut som en rar greie, men det er den beste forklaringen jeg har.