Wall Street: Verste dag på åtte måneder

De amerikanske indeksene dundret ned fra start, og utover børsdagen ble det bare verre.

Fasit ved stengetid er at Dow Jones har falt 1,78 prosent, 372,82 poeng – det største fallet på én enkelt dag siden 9. september i fjor høst.

Verst av de toneangivende indeksene gikk det med den teknologi-tunge indeksen, Nasdaq Composite, som falt 2,57 prosent tilsvarende 158,63 poeng. S&P500 falt 1,82 prosent, 43,64 poeng.

Spesielt hardt gikk det utover de amerikanske bankene, og Bank of America (ned 5,92 prosent), Morgan Stanley (ned 5,56 prosent), og Goldman Sachs (ned 5,27 prosent) falt alle kraftig onsdag.

Like bak fulgte Citigroup og JP Morgan Chase som begge falt rundt 4 prosent.

Tøffe tider for Trump



Fallet kommer i kjølvannet av New York Times avsløring tirsdag, om at den nå sparkede FBI-sjefen James Comey skal ha skrevet et notat etter et møte med USAs president Donald Trump i februar. I notatet kommer frem at Trump skal ha bedt Comey om å droppe etterforskningen av den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.

At Trump forsøkte å slå tilbake onsdag kveld, virker ikke å ha hatt noen betryggende effekt på aksjemarkedet, som bare fortsatte å falle helt til stengetid.

Wall Street har vært svært positive til Trumps planer for den amerikanske økonomien, og spesielt den mye omtalte skattereformen. Nå frykter flere og flere at disse planene kommer i andre rekke.

─ Vi snakker ikke lenger om finanspolitisk stimulans, og vi snakker ikke om skattekutt for bedrifter lenger, uttalte Commerzbank AG-strateg, Max Kettner, til Bloomberg TV onsdag.

Også dollar blir med på fallet onsdag, og den amerikanske valutaen har svekket seg 0,62 prosent mot euro gjennom dagen. Mot britiske pund har dollaren svekket seg 0,35 prosent.

Frykt, og trygge havner

Vix-indeksen, også kjent som «fryktindeksen» er steg kraftig, og er klokken 22.00 opp 40,47 prosent, til 14,96 poeng

Indeksen er kjent som et barometer på frykten i markedet, ved at den måler forventet turbulens på den brede S&P500-indeksen de nærmeste 30 dagene.

FRYKT: Vix-indeksen stiger kraftig på økt usikkerhet i markedet.

For ordens skyld så er Vix-indeksen fortsatt relativt lav, og siden 1990 har indeksen i snitt ligget på 19,6 poeng.

De siste fem årene har indeksen hatt en gjennomsnittlig poengverdi på 15,3 poeng.

Når usikkerheten øker, stiger også ofte gullprisen, og onsdag klatret prisen på det edle metallet med 1,79 prosent til 1.259 dollar per unse. Dette er den tredje største prosentvise økningen så langt i år.

Gullet er ofte sett på som en trygg havn som kan bevare verdiene for investorene i usikre tider, men mindre tiltrekkende når tidene er gode og avkastningen på andre aktivaklasser som aksjer skyter i været.