Morgan Kane-selskap i brev til aksjonærene: Anklager gründer for luksusliv og manglende skuespillerferdigheter

Mandag sendte WR Entertainment ut et brev til alle aksjonærene hvor de går rett i strupen på tidligere styreleder og gründer i Morgan Kane-selskapet Gunnar Ryan Wiik. Wiik har gått til søksmål mot WR Entertainment og krever 90 millioner kroner i lønnskompensasjon for tiden sin i selskapet.

I et brev, hvis formål er å informere aksjonærer om detaljer rundt Gunnar Ryan Wiiks skuespillerengasjement og historie i selskapet, fyrer ledelsen nok en gang mot Wiik og hans søksmål med lønnskrav på 90 millioner kroner, samt krav på produsent- og skuespillergodtgjørelser.

Det skrives blant annet at dette er et angrep på alle parter involvert og de som har finansiert hans ekstravagante livsstil i Hollywood de siste ti årene.

Onsdag sendte selskapet ut en børsmelding hvor de går gjennom søksmålet til Wiik mot WR Entertainment, og hvor de avviser alle anklager og krav fra selskapets grunnlegger og største aksjonær.

E24 har ikke lyktes i å komme i kontakt med selskapets administrerende direktør, Tasmin Lucia-Khan.

Luksusliv

Selskapet går inn på detaljnivå og peker på et hus med månedsleie på 120.000 kroner i måneden, eksklusivt medlemskap i «Soho House», kredittkortbruk og at han angivelig hadde en samling på syv luksusbiler på samme tid.

Samtidig går de til angrep på det de omtaler som Wiiks manglende skuespillerferdigheter.

Tasmin Lucia-Khan, konsernsjef i WR-Entertainment.

Selskapet skriver at søksmålet til Wiik har blitt møtt med sjokk og avsky for at han vil gå til angrep mot dem som har finansiert den påståtte livsstilen, og at disse menneskene trodde og stolte på ham.

– Disse anstendige, hardtarbeidende menneskene fra Norge har finansiert selskapet i så mange år, og har investert alle sparepengene sine for å hjelpe dette selskapet til å bli en suksesshistorie, skriver WR Entertainment.

– Ved å sende inn søksmål mot WR Entertainment har Wiik egoistisk valgt å angripe deg, og over 300 andre aksjonærer som eier dette selskapet, skriver selskapet i brevet til aksjonærene.



– Feile anklager

Gunnar Ryan Wiik opplyser til E24 at dette igjen er feilaktige anklager, og mener han er utsatt for utpressing av den sittende ledelsen. Han innrømmer at den største feilen han har begått var å gi nåværende administrerende direktør, Tasmin Lucia-Khan, for mye kontroll i selskapet.



– De som er interesserte i historien fra 2012 vet hva som er sant, og det som kommer frem har ingenting å gjøre i et brev fra administrerende direktør i et børsnotert selskap, sier Wiik.

Svarer på anklager



– Huset ble brukt som et kontor og arbeidsplass for norske partnere som jobbet i Los Angeles. Det var en kostnadseffektiv måte å drive et selskap i oppstartsfasen, lignende det man ser i Silicon Valley. Kostnadene ble på den tiden godkjent av selskapets finansdirektør, svarer Wiik om beskyldningene på pengebruken.

Topp 10 aksjonærer i WR Entertainment Gunnar Ryan Wiik – 25,92 prosent (23,402,320 aksjer) Merril Lynch, Pierce, Fenner & SM – 10 prosent (9,027,411 aksjer) Jonny Martinsen – 6,68 prosent (6,032,677 aksjer) Songa Trading INC (Arne Blystad) – 5,49 prosent (4,960,000 aksjer) Høyen Eiendom AS – 4,90prsoent (4,427,000 aksjer)

Geir Kristiansen – 4,87 prosent (4,398,479 aksjer) Strategic Investor Group AS – 4,76 prosent (4,300,000 aksjer) Appelsinhaugen AS – 4,43 prosent (3,996,827 aksjer) Netfonds Livsforsikring AS – 4,30 prosent (3,885,762 aksjer) Jan Henry Løken – 2,50 prosent (2,260,000 aksjer)

Kilde: Oslo Børs Aksjonærregister

Når det gjelder medlemskapet til den private klubben, «Soho House», sier han at dette var en utgift som ble dekket av han personlig, og var i selskapets fortjeneste i og med at det ble benyttet til å skape relasjoner til viktige mennesker i bransjen.

Han virker oppgitt over anklagene, ettersom han mener opplysningene selskapet går ut med har vesentlige mangler.

Gunnar Ryan Wiik mener at pressen hittil har valgt å dekke saken ubalansert, og kun tatt tak i de feilaktige anklagene fra WR Entertainment har rettet mot ham.

– WR som selskap hadde ikke kredittkort under tiden som omtales, og flere aksjonærer tok personlig risk ved å betale selskapsrelaterte utgifter med egne kredittkort. Ingen gjorde dette mer enn meg.

Bilene som nevnes i brevet mener han omhandler hans personlige investeringer i veteranbiler på rundt 300.000 norske kroner. Han hevder han også sto ansvarlig for finansieringen av flere biler brukt av ansatte i WR som ikke hadde økonomien i orden til å kunne ta opp billån.

Wiik hevder WR Entertainment i dag sitter i mislighold til sine kreditorer, en gjeld han sier skulle vært gjort opp for 30. juni 2017.

– Personlige tokt



Wiik sier til E24 at det er den sittende ledelsen i selskapet som manipulerer aksjonærene og viser til en gruppe investorer fra Drøbak og Ås.

Gruppen er tidligere omtalt også i DNs reportasje om gründeren, og senest i en artikkel i Hollywood-magasinet Variety forrige uke. Denne gruppen med investorer mener Wiik ledelsen utnytter til sin fordel, og har snudd dem imot ham.

– Det er tydelig at det sittende styret og ledelsen i WR heller vil bruke alle aksjonærenes penger på disse personlige toktene i et forsøk på å gjenskape historien. Fokuset burde vært på verdiskapning i form av bokpublisering, vekst og filmproduksjon, sier Wiik.

Strid om skuespillerferdigheter

Selskapet skriver at de har blitt kontaktet av flere aksjonærer som vil ha en avklaring på Wiiks skuespill og audition til rollen som Morgan Kane.

Ledelsen mener det er her kilden til striden ligger, og at Wiik sin kamp mot selskapet begynte etter avslaget han fikk av produsenten og regissøren som var plukket ut til filmen.

Prosessen rundt Wiiks audition til rollen som Morgan Kane er det stor uenighet i, hvor Wiik på sin side hevder evalueringskomiteen som vurderte prøvespillingen ikke hadde erfaring til å kunne bedømme hans prestasjoner.

Han mener ledelsen ville at han skulle mislykkes, og var et av deres grep for å presse han ut av selskapet.

Selskapet skriver i brevet til aksjonærene at evalueringskomiteen var plukket ut av Wiik selv, og at han fortsatt ikke fikk rollen. De hevder det ble brukt 400.000 kroner på å forberede Wiik til prøvespillingen og at de gjorde alt de kunne for å få han til å lykkes.