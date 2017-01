PC-salget stuper femte året på rad

Det viser tall over PC-salget fra analysehuset Gartner, gjengitt av Berlingske Tidende.

På verdensbasis falt salget av PC-er med 6,2 prosent til 269,7 millioner solgte PC i 2016, ifølge analysehuset.

Det er femte året på rad at PC-salget faller på verdensbasis. Salget går ned i alle regioner og verdensdeler.

Handelsdagen Black Friday bidro imidlertid til å dempe salgssvikten i Europa. I Europa, Midtøsten og Afrika falt PC-salget med 5,9 prosent i fjor, sammenlignet med 2015, ifølge Gartner.



Også tall fra IDC viser at PC-innkjøpene stuper globalt. I 2016 falt PC-salget med 5,7 prosent til 260 millioner datamaskiner, ifølge IDC.

Håp om at nedgangen er tatt ut

IDC skriver i en pressemelding at tallene på tampen av fjoråret tyder på at salgsnedgangen er i ferd med å stabilisere seg. Det kan blant annet skyldes at PC-markedet de siste årene ikke er blitt utfordret av nye konkurrerende dingser som stjeler forbrukernes oppmerksomhet og lommebøker.

De siste 10 årene har inntoget av smarttelefoner og nettbrett bidratt til at behovet for personlige PC-er har falt markant, og det er ikke normen at alle voksne i en husstand eier hver sin PC lenger.

Gartner tror også fallet avtar i 2017, i hovedsak på grunn av forventninger om at det kommer en bølge med bedrifter som må bytte PC i 2017.

Gartner estimerer et fall i PC-salget på 4 prosent i Europa, Midtøsten og Afrika i 2017.

Lenovo er markedsledende

På verdensbasis er den kinesiske PC-produsenten Lenovo markedsledende, mens Hewlett-Packard (HP) er markedsledende i Europa.

I Norge har PC-salget vist en nedadgående trend de siste fem årene. Første kvartal 2013 var første gang det ble solgt flere nettbrett en PC-er her til lands.

De siste to årene har også nettbrett-salget falt kraftig i Norge. Tall fra nettbrettprodusentene viser at etterspørselen er avtagende globalt.