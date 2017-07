iPhone 8 lanseres trolig til høsten: Dette er spådommene

Er du en av dem som stiller deg fremst i køen for å få tilgang til ny teknologi?

Skal vi tro spekulantene vil Apples nye iPhone 8 være utstyrt med en rekke teknologiske nyvinninger, ifølge CNBC. Her er de viktigste:



Ansiktsgjenkjenning

Trådløs lading

Ny, heldekkende OLED-skjerm



Helt siden 2012 har Apple lansert sin nye telefon i september. Grunnet rykter om forsinkelser i produksjonen tror imidlertid flere at lanseringsdatoen kan bli noe senere i år.

Techradar mener de mest sannsynlige lanseringstidspunktene er september for iPhone 7s og 7s Plus, og sent i oktober for iPhone 8.

Det er ikke mangel på spekulasjoner og rykter om hvilke nye funksjoner iPhonen skal få denne gangen. Spesielt i år, på iPhonens ti års jubileum, er forventningene høye.

– Det kan være avgjørende for Apple at iPhone 8 klarer å skape en wow-effekt. Apple og konsernsjef Tim Cook har mye prestisje på spill med iPhone 8, sier konsulent og analytiker ved Intelis, Salvador Baille, til E24.

Pris: 9600 kroner

Det er trolig at iPhone 8 lanseres sammen med iPhone 7s og iPhone 7s Plus. De to sistnevnte vil være oppgraderinger fra de nåværende iPhone 7 og 7 Plus, og ikke inneholde alle de nyeste funksjonene til iPhone 8.

iPhone 8 er ventet å bli Apples mest high-end-telefon noensinne, og den blir antagelig ikke billig.

Ifølge CNBC er det sannsynlig at prisen på den nye telefonen vil starte på 1.200 amerikanske dollar, tilsvarende rett over 9.600 norske kroner.

Historisk sett har Apple krevd betraktelig høyere pris per enhet enn konkurrentene sine. Grunnen er ikke bare at iPhone-lojale private brukere er villige til å betale mer, mener Baille.

Telekom-analytiker og konsulent Salvador Baille tror det er viktig at Apple klarer å skape en wow-effekt med sin nye iPhone.

– Grunnen er også at iPhone har en solid markedslederposisjon i bedriftsmarkedet. IT-avdelinger globalt foretrekker stort sett iPhone grunnet den massive fragmenteringer som Androids økosystem lider under, med mange ulike mobilmodeller, brands og versjoner av Android som eksisterer samtidig og som krever støtte i bedriftssammenheng. En sånn fragmentering blir dermed tidkrevende og dyrere enn den tilsynelatende høyere prisen på en iPhone, forklarer Baille.

Han peker også på at Apple ikke har en kultur for å maksimere markedsandeler, men heller for å lage produkter som oppfattes som best og mest innovative.

– Hvis prisen til iPhone 8 blir så dyr er det fordi Apple synes det er nødvendig – både kostnadsmessig og psykologisk – for å sikre både posisjoneringen som innovasjonsleder og de finansielle resultatene som investorene krever, sier Baille.

Hjem-knappen forsvinner

Flere kilder melder om at den nye telefonen vil ha en ny type OLED-skjerm av samme type som på Samsung Galaxy-telefonene.

Denne skjermen skal være lysere, mer fargerik og batteribesparende enn de nåværende iPhone-skjermene.

I tillegg meldes det om at skjermen skal dekke hele fronten av telefonen. Slik som det er nå dekker skjermen brorparten av telefonens fremside, men både øverst og nederst er det gjort plass til frontkamera, høyttaler og hjem-knappen.

Selv om rykter er rykter, tror Baille det er veldig sannsynlig at den nye iPhonen vil ha glass over hele overflaten og skjerm over hele fronten, med unntak av en liten stripe øverst for kameraet.

– Hjemknappen vil fysisk forsvinne eller bli integrert i skjermen. Alt annet kommer til å skuffe og vil gi inntrykk av at Samsung har det teknologiske forspranget, sier Baille.

Ansiktsgjenkjenning og trådløs lading

Flere rapporterer også om at iPhone 8 vil kunne kjenne igjen ansiktet ditt ved hjelp av en fancy ny 3D-sensor. Det skal nevnes at blant annet Samsungs Galaxy S8 allerede har denne funksjonen, men ingen iPhone har tidligere hatt dette.

For første gang er det også ventet at den nye iPhonen kan lades trådløst.

Dette fungerer vanligvis dårlig på enheter som er laget av metall, slik som baksiden på iPhone er nå. Dette er derfor grunnen Apple antagelig går tilbake til en overflate av glass. Trådløs lading skjer ved at du legger telefonen på en «ladepad».

iOS 11 ventes også å lanseres sammen med de nye telefonene.

PRESTISJE PÅ SPILL: Apple-sjef Tim Cook må stadig overbevise om at de er best på innovasjon. Den nye iPhonen blir avgjørende for å beholde overtaket på konkurrentene, mener analytiker Salvador Baille.

Kan bli «mannen som ikke klarte Kina»

iPhone er den desidert største inntektskilden for Apple. Nå blir den utfordret fra flere kanter, mener analytiker Baille.

Han påpeker at innovasjonstakten innen smarttelefoner stort sett har vært inkrementell i det siste fra maskinvaresiden.

– Mange leverandører lager anstendige Android-telefoner til en mye billigere pris, som for en stadig større andel av befolkningen oppfattes som bra nok. Det setter premium-oppfatningen av iPhone og Samsuns under press, sier Baille.

Han mener Samsung har bedriftsmarkedet i sikte, og hvis de lykkes kan den nådeløse konkurransen mellom Apple og Samsung overføres fra privatmarkedet til bedriftsmarkedet. Da kan markedsandelene til Apple begynne å krympe for alvor.

– Markedsandeler i Kina krymper og konkurransen øker der. Det er alvorlig for Apple, som har insistert lenge på at Kina skal være et av deres strategiske vekstmarkeder fremover.

– Klarer iPhone 8 å skape en wow-effekt kan markedsandelen i Kina øke. Ved en kald mottagelse kan Tim Cook derimot bli stemplet som «mannen som ikke klarte Kina», sier Baille.