Økende skepsis rundt neste versjon av Apples flaggskip

Til tross for at den fortsatt ikke er lansert mener analytiker Mark Moskowitz i storbanken Barclays at Apples neste smarttelefon, som han kaller «iPhone 8», ikke vil bli den suksessen som mange håper og tror.

Tirsdag tok han ned sin anbefaling på den amerikanske teknologigigantens aksje til «likevekt» fra «overvekt» og kuttet kursmålet med to dollar til 117 dollar, ifølge følge flere amerikanske medier.

– Modningen av den enhetsbaserte adapsjonsbølgen innen forbrukselektronikk kan komme til å tynge både Apple og smarttelefonmarkedet, sier Moskowitz ifølge Fortune.

Enklere forklart er han bekymret for at det ikke lenger er like viktig for forbrukerne å alltid sikre seg den nyeste modellen av smarttelefonene. Han mener for eksempel at iPhone 7-salget er påvirket av at stadig flere holder seg med iPhone 6s.

– Vi er også bekymret for at det kinesiske markedet for smarttelefoner kan fuske et år til, hvilket har vært en viktig vekstmotor for Apple.

Rykteflom



Det går rykter om at Apple arbeider med en større, ny smarttelefon-lansering det inneværende året. Dette er ikke bekreftet av selskapet selv, men det har allerede lekket ut en del ganske troverdige rykter.

Ifølge siden MacRumors er det ventet at «iPhone 8» blant annet vil ha en OLED-skjerm og raskere prosessor. Det har også vært mye snakk om en helhetlig konstruksjon i glass, med skjerm hele veien til kantene, kamera og fingeravtrykkssensor integrert i skjermen, fjerning av den velkjente «hjem»-knappen og trådløs lading.

En ny iPhone i 2017 vil eventuelt være en «jubileumstelefon», da det er ti år siden den første modellen traff hyllene.

Moskowitz er imidlertid ikke overbevist. Mens markedet tror «iPhone 8» kan øke salget med mer enn 10 prosent, tror han effekten blir mindre – i hvert fall i det inneværende året.

Spørsmålet er om dagens modeller er gode nok til å dekke forbrukernes behov lenge, eller i hvert fall frem til de går i stykker.

Barclays-analytikeren mener at Apple vil kunne tjene betydelig blant annet på investeringer i India og i andre sektorer enn maskinvare – deriblant på Apple Music, samt i bedriftssegmentet og innen kunstig intelligens. Dette kan imidlertid ligge frem i tid.

– Vi venter ikke at disse potensielle «hva er det neste»-mulighetene vil stå frem som noen større driver de neste 12 månedene for Apples modell, mener Moskowitz.

Fortsatt analytikerfavoritt



Ifølge Marketwatch er ikke Barclays alene. Det har kommet et lite knippe nedgraderinger av Apple-aksjen før selskapet legger frem kvartalstall om ikke så alt for lenge.

Flere analytikere mener at selve smarttelefon-markedet står overfor et tregt 2017.

Mandag gjentok analytiker Aaron Rakers sitt kursmål på 115 dollar på aksjen, men justerte samtidig ned sine forventninger til inntekter og resultat i første kvartal.

Kollegaen Andy Hargreaves i Pacific Crest advarte samme dag mot flat salgsutvikling i første kvartal og mulig nedgang i det andre, men gjentok en «overvekt» anbefaling og kursmål 127 kroner.

Det er Hargreaves som ligger i tråd med markedet generelt: Av 44 analytikere som har dekning på aksjen, anbefaler 30 fortsatt kjøp. Gjennomsnittlig kursmål er 135 dollar, ifølge Factset.

Det er ventet at Apple vil rapportere inntekter på 77,5 milliarder dollar når selskapet legger frem kvartalstall den 31. januar.