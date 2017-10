Det var fredag morgen de første rapportene om teknisk trøbbel for flere av landets største banker kom, og problemene varte og rakk.

Først like etter klokken 22 kunne Evrys kommunikasjonsdirektør Geir Remman bekrefte overfor E24 at problemene var løst.

Finanstilsynet ser svært alvorlig på saken, og mener det er grunn til bekymring.

– Det siste året har vi sett et økt omfang av driftsproblemer som har rammet publikum. Selv om dette har hatt små samfunnsmessige konsekvenser, gir det grunn til uro, sier kommunikasjonsdirektør i Finanstilsynet Kjetil Karlsrud til E24.



Karlsrud forteller at uansett om Evry i fredagens hendelse har feilen, er det bankene selv som står ansvarlig for at tjenestene deres fungerer og er stabile.

– Finanstilsynet blir holdt løpende orientert av bankene denne hendelsen gjelder, og overvåker at bankene gjør tiltak for å holde tjenestene stabile, forklarer han.

Feilen rettet

Problemene hadde sitt utspring i en stormaskinkomponent. Klokken 22 kunne Remmen bekrefte at nettbankene fungerer. Det gjør også mobilbank i stor grad, men her kan enkelte kunder fortsatt oppleve problemer.

Korttransaksjoner har gått som normalt i dag ved bruk av butikkenes reserveløsninger. Fortsatt er det enkelte banktjenester som ikke fungerer, men Evry understreker at disse vil bli tilgjengelige så raskt som mulig.

Evry gjør oppmerksom på at de vil gå gjennom årsaksforholdene nøye og vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre slike feil igjen.

Kan gi postforsinkelser

Blant bankene som har vært rammet av serverproblemene til Evry, er blant annet storbanker som Skandiabanken, Sparebanken Vest, Sparebank 1-gruppen og Handelsbanken.

Også Posten ble rammet av problemene. Gjennom hele dagen har det vært vanskelig å få utlevert pakker i post i butikk. Problemene vil kunne gi forsinkelser i postleveransene forklarer Posten.

– Vi beklager overfor kundene som er rammet, og jobber for at forsinkelsene blir minst mulig de kommende dagene, skriver John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge i en sms til E24 fredag kveld.



Allerede i 12-tiden så Evry tegn til bedring og gikk ut og sa at feilen var rettet, men at man ville bruke ettermiddagen på å få alle systemer opp å gå igjen.

Noen timer senere kom kontrabeskjeden, fortsatt slet man med en rekke tjenester.

Klokken 18 meldte flere av de utsatte bankene igjen om at systemene fungerte igjen, før man igjen innså at det var for tidlig å friskmelde tjenestene.

– Alvorlig situasjon



Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge Torgrim Waterhouse mener det er bra at det virker som at reserveløsningene har fungert, men mener likevel hendelsen er alvorlig.

– Det er en alvorlig situasjon når såpass grunnleggende tjenester er nede, sier Waterhouse.



Han mener bankene må lære av slike situasjoner for å kunne omgå dem.

– På den ene siden er dette grunnleggende infrastruktur som vi trenger at fungerer, samtidig er det viktig å ha dualiteten inne i vurderingen. Det er opplagt at det skal fungere, men når det faller ned, må vi forholde oss til det på en hensiktsmessig måte. Det har ikke stått om liv og død i dag, sier Waterhouse som henviser til at kortbetalinger har fungert som normalt med reserveløsninger i butikker.

Evry er underleverandør av tekniske systemer for flere av landets banker. Waterhouse mener vi alltid løper risikoen for at systemene faller ned dersom bankene samles hos en leverandør.

– Vi vil garantert se mer av at bankene bruker de samme grunnsystemene i tiden fremover, fordi dette gir mange fordeler. Samtidig er det viktig å se til at disse fungerer som de skal og at de har backup-løsninger som gjør at systemene ikke faller ned, sier Waterhouse til E24.