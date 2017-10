Skandiabanken, Handelsbanken, Sparebanken Vest, Sparebank 1-Gruppen, Sparebanken Møre og Helgeland sparebank ...

Listen over banker som ble rammet av fredagens feil, virker å være endeløs.

Gjentatte ganger kom meldinger om at systemene fungerte, uten at kundene virket å se noe til dette.

Sparebanken Vest er kritisk til hvordan Evry, som drifter bankenes systemer, håndterte situasjonen fredag.

– Vi er ikke fornøyde med informasjonen som kom fra Evry underveis fredag. Det skapte ekstra problemer for oss, våre kunder og sikkert andre banker. Det er helt klart noe vi vil ta opp med Evry, sier Lars Ove Breivik, informasjonssjef i Sparebanken Vest.

Lars Ove Breivik, Informasjonssjef i Sparebanken Vest

Breivik understreker at det som skjer ut mot deres kunder, selvsagt er bankens ansvar.

– Det er selvsagt sterkt beklagelig at problemene utartet seg slik de gjorde, heldigvis er det en god stund siden sist vi hadde et slikt problem, sier han.

Nå lover Sparebanken Vest oppvask i etterkant av hendelsen.

– Vi vil først gå gjennom våre egne logger, og deretter avvente en rapport fra Evry, se på den og hva som eventuelt gikk galt, og hvilke rutiner Evry har for feilene som oppsto, sier Breivik.

Problemene startet ved midnatt

Allerede klokken 00:19 natt til fredag oppsto problemene. Like etter klokken 12 meldte Evry første gang at problemet med en stormaskinkomponent var rettet, men at feilen ville kunne vare noen timer utover ettermiddagen.

Like etter klokken 16 bekreftet Evry at det fortsatt var problemer med stormaskinkomponenten.

Først seks timer senere kunne Evry bekrefte at man omsider så lys i tunellen.

E24 var i kontakt med Evrys kommunikasjonsdirektør Geir Remman lørdag morgen, som kunne bekrefte at systemene hadde blitt friskmeldt i løpet av natten.

– Vi har ekstra høy beredskap i helgen for å sørge for at tjenestene fungerer. Gjennom helgen vil vi gjøre stabiliserende tiltak for å sikre at tjenestene fungerer godt, sier Remman.

I skrivende stund foregår det et analysearbeid hos Evry for å finne ut hva som kunne slå ut flere av landets banker i over et døgn fredag.

– Vi må bruke litt tid på å finne ut hva som faktisk gikk galt. Det jeg vil si, er at det er denne sentrale stormaskinkomponenten som har hatt et problem og at det dreier seg om en software-/hardwarefeil, sier Remman.

Han mener det er beklagelig at Sparebanken Vest og andre kunder mener kommunikasjonen fra selskapet var for dårlig.

– Vi har vært transparente både mot våre kunder og mot media. Det som skjedde, var at vi gjorde endel tiltak som vi så konkrete forbedringer på. Deretter så vi at det tok endel lengre tid enn vi trodde. Vi får ta lærdom av dette, men det er viktig for oss å understreke at vi ga løpende informasjon, men så er det kanskje nødvendig med enda mer informasjon, sier Remman.

Evry er Norges største IT-selskap. Over fire millioner mennesker i Norden bruker daglig tjenester som Evry leverer.

Tar alt ansvar

Finanstilsynet sa til E24 fredag kveld at de er bekymret over den økende graden av driftsproblemer som norske banker har sett det siste året, og understreket at det alltid er bankene som er ansvarlig for at tjenestene fungerer.

Skandiabanken mener det overhode ikke er tilfredsstillende at deres kunder hadde problemer i over et døgn.

– Vi skal ikke skylde på noen her. Vi er ansvarlige å gjør det ytterste for å holde systemene oppe. Det er likevel nok ikke mulig å få til at systemene aldri vil falle ned igjen, men vi skal gjøre vårt beste, forteller Larsen i Skandiabanken.

Skandiabanken gikk flere ganger i løpet av fredagen ut å friskmeldte systemene sine uten at alt var i orden.

– Først fikk vi meldinger fra vår systemleverandør om at dette var på vei opp igjen. Alle testene vi gjennomgikk både med egne kort, nettbanker og lignende var positive, men så viste det seg at det fortsatt var lignende problemer som vi hadde opplevd hele dagen, forteller Ole B. Larsen mediekontakt i Skandiabanken til E24 lørdag.



Evaluerer hendelsen

Han forteller de allerede er i gang med evaluering for å finne ut hva som gikk galt og hva de eventuelt kan gjøre bedre neste gang en slik situasjon oppstår.

– Å drive bank i dag er en kompleks operasjon, vårt fokus er å sørge for at dette skjer så sjeldent som mulig. Dette er noe vi som resten av bransjen virkelig tar på alvor. Allerede i går var vi i telefonmøter med andre banker for å diskutere hva vi skal gjøre for at dette ikke skjer igjen, sier Larsen.

Hos Sparebank 1 er de glade for at problemene er rettet opp i.

– Vi har nå hatt fullt fokus på å få løsningen i gang. Heldigivs er det sjeldent det skjer feil i kjernesystemer hos våre underleverandører. Denne hendelsen har rammet flere banker og flere selskaper i andre bransjer, sier Kristin Vetleseter, kommunikasjonsdirektør i Sparebank 1-gruppen og legger til;

– Vi ser veldig alvorlig på en slik hendelse.



Kommunikasjonsdirektøren understreker at selskapet stiller strenge krav til sine underleverandører.

– Vi stiller strenge krav til både tilgjengelighet og katastrofeløsninger, så vil vi gjøre en evaluering av denne hendelsen i etterkant, forteller Vetleseter.

Posten forventer forsinkelser

Det var ikke bare hos mange av landets banker det var problemer fredag, også hos Posten ble det en vanskelig dag. Ikke før klokken 22 fredag kveld kunne Evry bekrefte at postens systemer igjen fungerte. Pakkeutleveringer i post i butikk og transport av gods er blant tjenestene som ble rammet.

Posten skriver på sine nettsider at systemene nå fungerer som normalt, men man må forvente forsinkelser på sine leveranser.

– Vi beklager overfor kundene som er rammet, og jobber for at forsinkelsene blir minst mulig de kommende dagene, skrev John Eckhoff, pressesjef i Posten Norge i en sms til E24 fredag kveld.

Også i Sverige førte Evrys feil til store problemer. NSBs svenske motsvar SJ hadde i flere timer problemer med salg av billetter.

– Vi er svært misfornøyde med IT-havariet hos Evry som rammet våre reisende og tydeligivs også kunder hos andre selskaper. Det er ikke akseptabelt og vi vil løfte problemet til høyeste nivå, sa SJs pressesjef Niclas Härenstam i en pressemelding fredag.

Härenstam understreker i pressemeldingen at selskapet var generøse mot de som måtte reise, men ikke fikk kjøpt seg billetter.

Transportselskapet Green Cargo som leverer varer til selskaper over hele Sverige tvunget til å stoppe sin trafikk. Ifølge Dagens Nyheter (for abonnenter) ble rundt 300 selskaper i Sverige rammet.

