Nettbanktrøbbel hos Sparebank1

Klokken 09.45 i dag sluttet nettbanken til Sparebank1 å fungere. Det bekrefter kommunikasjonssjef Nina Skalleberg for E24.

– Feilen ligger hos leverandøren, og det er usikkert hva feilen skyldes nå. Men det er absolutt ingen indikasjoner på at dette er knyttet til dataangrepet som har blitt omtalt av media i helgen, sier Skalleberg.

Klokken 12 er det fremdeles trøbbel med nettbanken til Sparebank1.

For det har vært et dataangrep som har utnyttet sikkerhetshull i Microsofts Windows. Ifølge Europol skal angrepet ha rammet 200.000 maskiner i 150 land fredag.

Telenor fortalte at de fryktet at det ville komme en «andre bølge» av angrepet mandag.

– Det er typisk mandagene at vi ser en økning i dataangrep, for da har folk mye epost å gå gjennom. Ofte har de bare myst litt kjapt på telefonen i helgen, og så begynner de å gå gjennom eposter og vedlegg når de kommer på jobb mandag, sa leder for Telenors sikkerhetssenter, Gunnar Ugland, til E24 søndag.

I to måneder har Microsoft hatt tilgjengelig en oppdatering som lukket sikkerhetshullet. De som rammes har trolig ikke oppdatert maskinene sine, eller brukt eldre versjoner av Microsofts operativsystem som ikke lenger oppdateres, som Windows XP, ifølge Ugland.