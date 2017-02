Bill Gates: Roboter bør betale skatt

Selv om noen frykter det, har roboter og kunstig intelligens ennå ikke tatt over verden.

Men bruken av automatisering, roboter og droner ventes å erstatte jobber både i industrien og helsevesenet, og kanskje også mange sjåførjobber, hvis selvkjørende biler blir en suksess.

Siden vanlige arbeidere betaler skatt som finansierer offentlig velferd og infrastruktur, bør roboter også betale skatt, mener Microsoft-grunnlegger Bill Gates.

– En menneskelig arbeider som gjør arbeid verdt, la oss si 50.000 dollar i en fabrikk, så blir den inntekten skattlagt med inntektsskatt og velferdsavgifter, alt det der. Hvis en robot kommer inn, skulle du tro at vi skattlegger roboten like mye, sier Gates til nettstedet Quartz.

– Jeg tror ikke robotselskapene vil bli rasende over at det kan komme en skatt. Det er ok, sier Gates.

Microsoft-grunnleggeren sier det er ille hvis folk frykter innovasjon i stedet for å være entusiastiske til mulighetene teknologien skaper.

Han foreslår at en robotskatt skal finansiere viktige oppgaver som så langt bare kan gjøres av mennesker, som eldreomsorg og lærervirksomhet, hvor han mener det er store, udekkede behov.

– I en tid hvor folk sier at robotens ankomst er et nettotap på grunn av fortrengning, så bør du være villig til å øke skattleggingen og til og med senke farten på innføringen noe, for å finne ut, «ok, hva med de samfunnene hvor dette har spesielt store konsekvenser? Hvilke omstillingsprogrammer har fungert, og hvilken type finansiering trenger de?», sier Gates.

Millioner av jobber

Bare i USA kan automatisering potensielt true opptil 80 millioner jobber, mens 15 millioner britiske jobber kan bli automatisert, ifølge estimater sjeføkonom Andy Haldane i Bank of England presenterte i en tale i 2015.

En rapport fra Statistisk Sentralbyrå peker på at en av tre norske jobber er i bransjer som er utsatt for digitalisering i løpet av de neste 10 til 20 årene.

Det betyr likevel ikke at det blir massearbeidsløshet, siden erfaring viser at arbeidskraften styres over i andre bransjer, konkluderer rapporten.

– Tas over av roboter

En rapport som nylig ble lagt frem av en arbeidsgruppe i EU-parlamentet trekker opp de juridiske og etiske utfordringene ved å automatisere samfunnet.

– Utviklingen av robotikk og kunstig intelligens kan føre til at en stor andel av arbeidet som nå gjøres av mennesker blir tatt over av roboter uten at man fullt ut erstatter de tapte jobbene, heter det i arbeidsgruppens rapport.

Salget av roboter økte med 17 prosent i året mellom 2010 og 2014, drevet av produsenter av bildeler og elektronikkindustrien, ifølge rapporten.

Droppet robotskatt

Et viktig spørsmål er om denne trenden kan true sysselsettingen og bærekraften i velferdsstaten, ifølge EU-parlamentets arbeidsgruppe om robotikk.

– Muligheten for å ilegge skatt på arbeidet som utføres av en robot eller en avgift for å bruke og vedlikeholde en robot bør utforskes, i den kontekst at man vil finansiere støtte og omskolering av arbeidsløse som er nedbemannet eller oppsagt, sier EU-rapporten.

Men EU-parlamentet kom i forrige uke til at det ikke blir noen robotskatt i denne omgang, ifølge Reuters.