Bitcoin-prisen har hatt sitt største fall på to år

Etter å ha satt nye rekorder så sent som forrige helg, er prisen på bitcoin nå kraftig ned. Ifølge Bloomberg er dette det største prisfallet for digitalvalutaen siden januar 2015.

Søndag bikket prisen på én bitcoin 3.000 dollar, og valutaen satte med det en historisk bestenotering. Valutaen har opplevd enorm vekst de siste månedene, og så langt i år har prisen steget fra rundt 1.000 dollar. Nå er imidlertid prisen nede på i overkant av 2.000 dollar.

Flere mulige grunner til prisfallet



Fallet i bitcoin-prisen kommer samtidig som et større fall i teknologiaksjer på de amerikanske børsene. Andre digitalvalutaer har også falt, deriblant ethereum, verdens nest største kryptovaluta.

Bitcoin Bitcoin er en digital «valuta», som i motsetning til konvensjonelle valutaer som kroner eller pund, ikke er utstedt eller regulert av en sentralbank eller tilsynsmyndighet. Ideen er at transaksjoner kan skje anonymt, og uten at myndighetene kan gripe inn. Pengene «utstedes» ved at et dataprogram lager nye bitcoins.

Det kan være flere faktorer som bidrar til bitcoin-fallet, skriver Bloomberg.

På mandag startet den nye blokkjede-aktøren Bancor med pengeinnsamling og fikk inn rundt 153 millioner dollar, eller om lag 1,3 milliarder kroner.

I tillegg har to store bitcoin-børser hatt problemer denne uken. Blant annet skal Coinbase.com, som står for nesten 17 prosent av all bitcoin-handel som foregår i amerikanske dollar, ha hatt tekniske problemer, noe som har ført til at investorer ikke har fått gjennomført kjøp av bitcoin.

Nedgang for tek-sektoren på Wall Street



Amerikanske teknologiaksjer har falt kraftig på børsene siden fredag forrige uke. Da endte den teknologitunge Nasdaq-indeksen ned 1,80 prosent, etter at alle de fem store teknologiaksjene falt i handelen. Mandag fulgte et nytt fall, men tirsdag gikk det noe bedre for sektoren igjen.

Torsdag fortsatte imidlertid investorene å selge teknologiaksjer, og Nasdaq-indeksen endte ned 0,47 prosent. Både Facebook, Amazon, Apple, Alphabet og Netflix stengte med røde tall, skriver CNBC.

Ifølge analytikere Marketwatch har snakket med, er det sannsynlig at tek-aksjene skal falle enda litt til:

– Når en ser på hvor lenge de har steget, og hvor mye, tror jeg det fortsatt er litt å gå på på nedsiden, sier porteføljeforvalter Aaron Clark ved GW & K Investment Management.

– Vi har vært gjennom en suksessrik resultatsesong, så nå høstes gevinstene og det er ikke uforenelig med hva som var forventet, sier Eric Wiegand ved Private Client Reserve, U.S. Bank.

Flere har påpekt at en korreksjon var ventet, etter at sektoren har vært på en oppgangsbølge i lang tid. Nasdaq-indeksen har klatret over 15 prosent så langt i år.