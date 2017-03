Nå er bitcoin dyrere enn gull

I skrivende stund er prisen på kryptovalutaen bitcoin 1275 amerikanske dollar, tilsvarende 10.780 norske kroner.

Samtidig er prisen for én unse gull omtrent den samme på 1232 amerikanske dollar. Den internettbaserte valutaen har steget voldsomt i verdi siden 2015 da prisen gjennom flere måneder lå på 200-tallet.

Det var cryptocoinsnews som først påpekte prissammenhengen.

Bitcoin er en valuta som ikke eksisterer i fysiske sedler og mynter, og er heller ikke underlagt noen sentralbank. De siste to årene har prisen på valutaen skutt i været, etter et kraftig fall i 2014.

Jojo-utvikling for gullprisen

Gullprisen har på sin side gått opp og ned det siste året. For ett år siden var gullprisen omtrent på samme nivå som dagens, mens prisen steg til 1.366 dollar per unse i juli. Mot slutten av desember var prisen nede i 1.130 dollar per unse.

SVINGENDE GULLPRISER: Grafen viser utviklingen for gullprisen det siste året.

En mulig forklaring på den solide oppgangen for valutaen den seneste tiden er spekulasjoner om det amerikanske børstilsynet vil godkjenne et bitcoinbasert børsindeksfond (ETF). Et slikt fond vil kunne handles på børsen, og vil gjenspeile verdien av kryptovalutaen, skriver Bloomberg.

I dag er det vanskelig å være eksponert mot bitcoin uten å faktisk kjøpe valutaen, noe en eventuell godkjenning av en bitcoinbasert ETF vil gjøre det slutt på.

Ustabile bitcoin-priser

Dette står i motsetning til gull, der investorer og småsparere har mange muligheter for å eksponere seg mot det edle metallet uten å faktisk kjøpe metallet.

Sammenlignet med andre valutaer er bitcoin ekstremt volatil, noe som gjør handel i valutaen til en risikabel affære. Valutaen falt for eksempel med hele 70 prosent i 2014.

Selv om prisen for én unse gull nå er omtrent den samme som for én bitcoin, mener ikke forfatteren av en bok om investeringer i dyrebare metaller, Paul Mladjenovic, at bitcoin er sammenlignbart som spare- og investeringsobjekt.

– Jeg vil se mye mer stabilitet og jeg vil se at bitcoin har samme varighet som gull og sølv, sa forfatteren i et Facebook-live intervju, ifølge Marketwatch.