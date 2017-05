Så mye har hackerne tjent på angrepet

Fredag slo hackerangrepet WannaCry til mot institusjoner og maskiner over hele verden. Angrepet var blant annet et såkalt løsepenger-angrep. Viruset virker ved at det krypterer eller koder viktige filer, bilder, dokumenter eller filmer. Deretter blir det bedt om løsepenger i form av bitcoin for å få filene tilbake.

Selv om 200.000 maskiner i over 100 land har blitt infisert, skal hackerne bare ha fått med seg 50.000 dollar eller rundt 400.000 kroner i bitcoin-verdi, ifølge CNBC.

Løsepenger

James Smith, direktør for Elliptic, et selskap som hjelper myndighetene å spore kriminelle via kryptovalutaen bitcoin, forteller til avisen at hackerne ikke har klart å tjene de store pengene på angrepet.

Likevel skal hackerne ha begynt å ta større summer for å levere tilbake «kidnappede» filer.

– Vi har sett at kravene om løsepenger har gått opp, sier Smith til CNBC.

Eksperten mener at noe av grunnen til at hackerne ikke har fått med seg mer penger etter angrepet, er at folk rett og slett ikke vet hvordan de skal betale med bitcoin.

– Hvis et selskap blir bedt om å betale i bitcoin, er det ikke sikkert at selskapet vet hva det er engang, forteller Smith.

– Ikke betal

Eksperter over hele verden anbefaler de som er rammet til å ikke betale noe som helst til hackerne.

– Det er ikke mulig for hackerne å vite hvem som har gjort en innbetaling. Derfor vet de ikke hvem de skal sende dekrypteringsnøkkelen til. Med det vi vet til nå, er det ingen grunn til å betale, sier Arnfinn Strand, leder ved Check Point Norge, en global it-sikkerhetsselskap til Dagens Næringsliv.