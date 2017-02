Mandag kommer delingsøkonomi-rapport: Blir Uber og Airbnbs tjenester ulovlig?

– Vi er veldig spente. Jeg håper at de kommer til å snakke om at delingsøkonomi kan bety ganske mye for Norge, både i nær tid og på sikt, sier sjefen for Uber i Norge, Carl Edvard Endresen, til E24.

Mandag skal delingsøkonomiutvalget legge frem sin rapport om hvordan effekten av delingsøkonomien i Norge er, og forslag til reguleringer.

– Vi har godt utbygde nettverk og så godt som alle har smarttelefon, dermed ligger det til rette for delingsøkonomi i Norge. Det er også høy tillit i befolkningen generelt, så potensialet er stort for å ta i bruk og utvikle nye ting, sier Endresen.

Bølge



Etter fremveksten av delingsøkonomi i Norge, med de store internasjonale aktørene Airbnb og Uber, har det blitt tydelig at eksisterende reguleringer ikke er tilstrekkelige.

Sjåfører knyttet til bildelingstjenestene Uber og Haxi har blitt stilt for retten for brudd på blant annet yrkestransportloven. I begge sakene ble sjåførene frifunnet.

– Vi har hatt en veldig raskt voksende bølge av folk som bruker delingsøkonomi, og noen store selskaper som nesten har virket uimotståelige. I Europa har myndighetene vært uvanlig raskt på banen, så det blir interessant å høre hva utvalget har kommet frem til, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Utvalget som legger frem rapporten ble satt ned tidlig i 2016 av finansminister Siv Jensen.

– Det er svært overraskende om de ikke nevner transportsektoren. Leiligheter og biler er det dyreste de fleste eier, så det er naturlig at det er der delingsøkonomien kommer først, sier Endresen i Uber.

Regulering i Europa



Teknologirådet har sammen med europeiske partnere hatt en egen undersøkelse om hvordan statusen til delingsøkonomien er i 17 land.

Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Den viser at den blir mottatt på svært forskjellige måter av myndighetene.

– Oversikten viser at når det gjelder overnatting, så er det stort sett lovlig, men innen persontransport er det flere forbud, sier Tennøe.

Han tror at noe av grunnen er at det innen transport dukker opp problemer angående arbeidsforhold i tillegg til konkurransehensyn.

I London har de, i likhet med i Norge, funnet ut at Uber-appen ikke er et taksameter. Dermed er bildelingstjenesten lovlig i den engelske hovedstaden.

– England vil være et foregangsland, men det har blitt en diskusjon om sjåførene er ansatte eller «mikroentreprenører». Ifølge domstolen er de ansatte, i motsetning til hva Uber selv sier, så saken er anket, sier Tennøe.

Airbnb



Her i Norge har både politiet og skattemyndighetene hatt aksjoner mot Uber. Det er spesielt tjenesten Uber Pop, der privatpersoner kan kjøre andre fra ett sted til et annet mot et vederlag, som norske politimyndigheter har reagert på.

Airbnb har det ikke stormet like mye rundt i Norge som andre steder, men det har vært frykt for at tjenesten kan være med på å presse boligpriser opp.

Enkelte storbyer har innført begrensninger på hvor lenge man kan leie ut en hel leilighet, og i New York er det for eksempel ikke lov å leie ut boligen om man er på ferie.

I Berlin må man få tillatelse fra bymyndighetene for å få lov til å leie ut en hel leilighet.

– Norske myndigheter kan nå se mot mange andre land og velge en type regulering som de mener fungerer best. Det blir spennende å se hvilke land de velger å følge, sier Tennøe.

Hotellbransjen



En masteroppgave fra Norges Handelshøyskole konkluderte med at Airbnbs inntog har redusert hotellene i Oslos omsetning.

Den anslår at hotellenes omsetning ville vært 132 millioner kroner høyere om Airbnb ikke fantes i 2016. Om Bergen og Tromsø inkluderes, stiger tallet til 240 millioner kroner.

– Vi forventer videre vekst og nye typer tjenester innenfor delingsøkonomien, så det blir nok behov for nok en kontinuerlig utvikling av reguleringer også, sier Tennøe.