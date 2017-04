Dette tror forsikringstoppene om fremtiden:  – Helt annen bransje om 20 år

– Veldig mange kommer med uttalelser om forsikringsbransjen uten å ha tilstrekkelig innsikt. Jeg kjenner meg ikke igjen i at det er konservativt og gråhåret, men det var nok mer slik for ti år siden, sier DNBs forsikringsdirektør Hans Petter Madsen til E24.

Han viser til uttalelsen til Rune Brunborg i det nye forsikringsutfordreren Tribe, som mener det er lite vilje i de etablerte selskapene til å tenke nytt.

Men Madsen vedgår at de har noen bremser i systemet.

– Mange av oss har kommet lenger enn mange er klar over. Noe av det som mange opplever som bakstreversk er knyttet til gamle kjernesystemer, og at vi er detaljregulert lovmessig. Vi får mange innspill, ideer og forslag fra andre, som er gode, men som faktisk ikke er lov her i Norge, sier Madsen.

– Helt annerledes



Fintech Er en forkortelse av ordene «financial technology», og viser ofte til virksomheter i finansmarkedet som bygger forretningsmodellen sin på innovasjon. Løsninger kan også være lansert av etablerte virksomheter fra finansbransjen eller andre bransjen.

Likevel ser både If, Storebrand og DNB Forsikring endringer som har kommet, og som vil fortsette. Og endringene skjer raskt.

– Jeg tror at ting er helt annerledes bare om fem år. Og det er nok en helt annen bransje om 20 år, sier Madsen.

Eksperter tror at oppstartsbedrifter vil komme med løsninger som utfordrer og påvirker de etablerte aktorene. Både DNB, Storebrand og If ser dette allerede.

– Vi er flere her som kommer fra gründermiljøet, jeg har selv drevet innenfor «fintech», sier Gustav Gorecki, som leder «Innovation Guild» hos Storebrand.

Samarbeid



Forsikringsdirektør Hans Petter Madsen i DNB.

Han forteller at Storebrand allerede har inngått samarbeid med oppstartsbedrifter, for å tilpasse seg hvordan markedet utvikler seg.

De har blant annet samarbeid med Babygruppen, som distribuerer barneforsikring og Eyr, som nå er en del av helseforsikringen deres. Den gir videokonksultasjon med lege.

– Jeg tror at vi fremover vil se mer av at etablerte aktører samarbeider med oppstartselskaper, som er mer lett på foten og har god teknisk innsikt. Bare i løpet av de siste årene har det vært et enormt skifte i holdninger. For to år siden så man på oppstartselskaper og «fintech» som en trussel, nå skjønner både etablerte bedrifter og gründerselskapene at de heller er potensielle samarbeidspartnere, sier Gorecki.

Spennende modeller



Morten Thorsrud, leder for forretningsområdet privat i If er enig.

– Jeg tror vi er i en tid der det generelt dukker opp mange nye spennende modeller, det er klart at noen av dem kanskje vil stå frem som utfordre av våre modeller, men jeg tror de fleste vil være konsepter og teknologi vi kan ha nytte av, og heller prøve å knytte til oss eller kjøpe opp, sier Thorsrud.

Det har også skjedd en holdningsendring mot mer kundefokus, ifølge Madsen i DNB.

– Det har skjedd en dreining fra å skulle effektivisere gamle prosesser til å skape kundeopplevelser og finne gode løsninger for kunden. Der kommer nok også kundeinnsikten som kommer fra informasjonen i smarte dingser til å bli tydeligere, sier Madsen.

Det han snakker om er «big data», store og varierte mengder data, som ofte er samlet inn digitalt. Eksempler er informasjonen it-gigantene Google og Facebook sitter med om dine bevegelser på deres nettsider og tjenester. Bilprodusentene sitter også med mye informasjon om kjøremønsteret ditt fra nyere biler.

Morten Thorsrud, leder for forretningsområdet privat i If

Bilbransjen



Og noe av konkurransen om forsikringer kan komme fra bilbransjen.

Madsen forteller at de har forsøkt å installere svarte bokser i kunders biler, som registrerer informasjon om kjøremønster og tidsbruk i bil, men at aktører fra bransjen har stukket kjepper i hjulene på prosjektet.

– Noen av bilprodusentene skrur av strømmen på diagnoseporten. De sier at det er for å spare strøm, men vi tror at de heller vil forsøke å holde informasjonen hos seg. De ser vel at de kan tjene på å selge den eller bruke den selv, sier Madsen.

Noen aktører i bilindustrien skal allerede ha skaffet seg lisenser til å også drive med forsikring.

Rundt seks av ti ledere i finansnæringen mener at sysselsettingen i finansnæringen vil ha gått ned minst 25 prosent om fem år, ifølge en kartlegging gjort av Finans Norge.

Thorsrud i If tror ikke det vil skje like raskt hos dem.

– Digitaliseringen endrer definitivt hvilken type arbeidskraft vi trenger, på sikt vil det nok også påvirke antallet. Vi har nok ikke like negative prognoser som noen av bankene har offentliggjort, men det blir nok en gradvis tilpasning også hos oss, sier Thorsrud.