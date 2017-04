DNBs mobilbetalingstjeneste Vipps var søndag ettermiddag nede.

– Det er litt problemer med innloggingen, men vi er i full gang med å fikse dette, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsø.

Oppdatering: I 13-tiden fungerer Vipps igjen:

Ifølge Dalsbø skyldtes nedetiden problemer med en applikasjon med innlogging.

– Det lot seg kjapt rettes med restart, sier han.



En rekke nettbankproblemer



Dette er ikke lenge siden Vipps sist gang var ute av drift.

DNB har dessuten hatt en rekke problemer med nettbanken den siste tiden. I løpet av de siste to månedene har nettbanken vært ute av drift minst fem ganger.

Det har fått interesseforeningen IKT Norge til å reagere:

– Nettbanker er å regne som samfunnskritisk infrastruktur. Det som nå skjer er ikke holdbart, da det kan skade forbrukerne, sa IKT-Norges administrerende direktør Heidi Austlid til E24 for noen uker siden.

Finanstilsynet har bedt banken om en skritflig redegjørelse.

Ikke bekymret for kundeflukt



Som Norges største bank og eier av Vipps-tjenesten, er millioner av nordmenn avhengig av DNBs tjenester.

DNB frykter likevel ikke for at de taper kunder på disse problemene.

– Egentlig ikke, og vi har ikke sett noen tegn til at kunder velger oss bort. Så lenge de vet at vi gjør hva vi kan for at det ikke skal gjenta seg. Men vi er ydmyk for hva kundene mener om dette, har IT-direktør Liv Fiksdahl i DNB tidligere sagt til E24.