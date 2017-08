Nettbanktrøbbel for DNB

– Nettbanken er nede. Vi jobber med problemsøking. Det ser ut som vi har funnet hvor problemet er, men det er for tidlig å konkludere, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB like etter klokken 13 torsdag. En halv time senere forteller han at feilen er rettet og at nettbanken skal fungere igjen.

Kundene kunne denne gangen logge seg inn i nettbanken, men det var en rekke sentrale tjenester som ikke fungerte.

Kritikk



Tidligere denne måneden var det også trøbbel med DNBs Vipps-tjeneste. Tjenesten måtte stenges helt ned etter at flere personer ble belastet for overføringer opptil 50 ganger.

Finanstilsynet har tidligere fortalt at de mener det ikke er tilfredsstillende at DNBs betalingstjenester i år har vært preget av mangelfull stabilitet.

Fulgt opp



I juni fortalte tilsynet at de hadde oppfølging av DNB på grunn av nedetiden til DNBs tjenester.

Administrerende direktør i Heidi Arnesen Austlid i IKT Norge har også tidligere gått hardt ut mot DNB på grunn av de tekniske problemene.