Store tekniske problemer hos DNB

Saken oppdateres.

Torsdag morgen er flere av DNBs tjenester nede, men rett før klokken 07.00 vet banken selv ikke hvor stort omfanget er.

– Vi driver og danner oss et bilde av hva som er galt, men det er mange som opplever store problemer, det er det eneste vi kan slå fast akkurat nå, sier kommunikasjonsrådgiver i DNB, Cecilie Skjennald, til E24.

NTB skriver at DNBs telefonsvarer opplyser om at de for tiden har problemer med sine nettsteder og at det derfor ikke er mulig å logge seg inn i nettbanken.