Driftsproblemer hos Evry setter nettbanker ut av spill

Saken oppdateres.

– Det er en feil i vårt nettverk som gjør at en del bankkunder ikke kommer inn i nettbanken, sier kommunikasjonsdirektør i Evry, Geir Remman, til E24.

Problemene startet ifølge Remman rett før klokken ti onsdag morgen, og problemene vedvarer over én time senere.

Kort-tjenester ikke berørt



Nettverksfeilen gjør at enkelte kunder opplever treghet, mens andre ikke kommer inn i nettbanken i det hele tatt.

Minibanker og kortløsninger i butikker er ikke berørt, ifølge Remman.

– Vi har satt inn de nødvendige ressursene for å rette feilen, men vi kan ikke si nøyaktig hvor lang tid det vil ta, sier Remman.

Flere banker



Klokken 10.20 informerte DNB sine kunder om at enkelte funksjoner i nett- og mobilbank ikke fungerer som de skal, og at det jobbes med å løse problemene.

Ifølge Remman er det flere banker som er berørt, uten at han kan si sikkert hvilke.

– Vi vet at det er problemer hos flere sparebanker, Skandiabanken og Handelsbanken i tillegg til DNB sier han.

DNB har fått passet påskrevet denne våren grunnet alle nettbankproblemene som banken har hatt i årets første fire måneder.

Da E24 snakket med Rune Bjerke i forrige uke, la ikke konsernsjefen skjul på at nettbankproblemene har vært en stein i skoen for Norges største bank.

– Vi er veldig lei oss på kundenes vegne, og vi er svært irritert over at dette har skjedd, uttalte Bjerke til E24.

– Det skal ikke skje, og det skal i hvert fall ikke skje flere ganger over så kort tidsrom. Det hører med til historien at 2016 var vårt beste driftsår noensinne, men det hjelper lite da, når du har episoder i første kvartal som skaper et helt annet inntrykk, sa han.