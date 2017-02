Ingen dansker har kjøpt Tesla hittil i år

Tesla opplever tøffere tider i Danmark etter danske politikere skrudde av gunstige subsidier for elbileiere.

Inntil 1. januar 2016 nøt danskene et fritak av registreringsavgift for elbiler. Ordningen er opphevet og registreringsavgiften trappes opp jevnt og trutt mot 2020. I 2017 er registreringsavgiften satt til tilsvarende 40 prosent av bilens verdigrunnlag.

«Ingen» vil ha Tesla lenger



Effekten ble tydelig allerede i fjor – elbilsalget falt med opptil 20 prosent, og elbilmerket Teslas dyre elbiler fikk den største kostnadssmellen.

Salget til Tesla ble halvert. Salget har ikke bare falt ytterligere for elbilgiganten, men uteblitt fullstendig.

I år har ikke Tesla solgt en eneste bil i Danmark, ifølge Berlingske Tidende.

Kommunikasjonssjef i Norden, Maria Lantz, forsikrer om at Tesla har kommet for å bli i Danmark.

Opptil én million dyrere Tesla



Tesla-bilene får svindyr registreringsavgift i forhold til konkurrentene på grunn av modellenes høye verdi.

I 2020 vil avgiften utgjøre 663.100 kroner for Tesla S 70D og 129.000 for Nissan Leaf Acenta, ifølge bransjeorganisasjonen Forenede Danske Motorejeres utregning. Regnestykket tar høyde for prosentvis prisstigning på bilens verdi.

Eventuelle kjøpere av den langt kraftigere Tesla S P85D må i 2020 betale en registreringsavgift på 1.096.000 danske kroner, ifølge regnestykket.

Utover registreringsavgift betaler danskene moms på 25 prosent for nyregistrerte kjøretøy.

Norske elbiler er fremdeles subsidiert, og ingen steder i verden finnes det flere elbiler per innbygger enn i Norge. Men i 2018 blir det slutt på gratis bompengepassering, mens i 2020 må nordmenn betale engangsavgift. I 2022 kommer også moms, ifølge Aftenposten.