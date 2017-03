Annonseflukt fra Google etter ekstremistkoblinger

Resultatet er at flere selskaper har boikottet tjenesten, skriver Business Insider. Utgangspunktet var en undersøkende artikkel i The Times, som skriver at Google, som eier YouTube, risikerer å tas til retten grunnet det ekstremistiske innholdet.

Videoene er blant annet av tidligere Ku Klux Klan-leder David Duke, den egyptiske islamske fundamentalisten Wagdy Ghoneim og den kristne pastoren Steven Anderson, som har hyllet drap på homofile.

I tillegg til Youtube-videoene viste det seg også at flere annonser er blitt plassert på ulike nettsider som sprer hat og ekstremisme.

Reaksjonene lot ikke vente på seg blant flere av selskapets annonsører, som opplevde at deres reklamer ble plassert side om side med det ekstremistiske innholdet.

Mer enn 250 selskaper har nå stoppet å annonsere gjennom Google, etter det ble klart at problemet ikke er begrenset til britiske selskaper. Googles søkemotor er ikke omfattet av annonsefjerningen.

Google lover styrket kontroll

Selskapet har respondert med å love styrket kontroll for markedsførere og har sagt at de vil øke sin kapasitet til å gjennomgå uønsket innhold. Som ledd i denne satsingen har Google varslet at de vil gjøre flere nyansettelser.

Blant selskapene som nå har trukket sin annonsering fra Google og YouTube i Storbritannia er hurtigmatkjeden McDonald’s, kosmetikkgiganten L’Oreal, varehuskjeden Marks & Spencer, avisen The Guardian, bilprodusentene Toyota og Volkswagen, myndighetene i Storbritannia, og storbankene HSBC og Lloyds.

Googles Europa-sjef Matt Brittin har beklaget hendelsene.

– Det har vært flere artikler de siste dagene om merkevarer som vises sammen med innhold som de ikke ønsker å bli vist sammen med, spesielt på YouTube. For meg er dette en god mulighet til først og fremst å si unnskyld, dette skal ikke skje, og vi må klare å gjøre en bedre jobb, sa Brittin, ifølge CNBC.

Annonsør: – Dypt bekymret

I USA har blant annet telekomkjempene AT&T og Verizon, samt farmasiselskapet Johnson & Johnson trukket sin annonsering fra Google. Heller ikke disse omfatter annonsering gjennom søkemotoren.

– Vi er dypt bekymret for at våre reklamer har blitt vist sammen med Youtube-videoer som promoterer terrorisme og hat, sier en ikke navngitt talsperson i AT&T til Business Insider.

– Frem til Google kan forsikre oss om at dette ikke vil skje igjen, fjerner vi våre annonser fra Googles plattformer, unntatt søkemotoren, sa talspersonen.

En talsperson for Verizon uttalte til samme nettsted at også de er bekymret over annonseplasseringen.

– Da vi fikk beskjed om at våre annonser ble plassert sammen med ikke-godkjente nettsider, handlet vi umiddelbart for å stanse denne typen annonseplassering og satt i gang en undersøkelse, sier talspersonen for Verizon til nettstedet.