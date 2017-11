Benjamin (17) foran i iPhone-køen: – Skal selge den videre for 17.000 kroner

– Jeg er egentlig ikke fan av iPhone, så jeg skal selge den videre med en gang, sier Benjamin Johansen (17).

Han har overnattet utenfor Eplehuset i Storgata for å være en av de første som får kloa i en iPhone X i Norge fredag morgen.

De to han har hatt selskap av i køen er Ruben Stabell Hansen (19) og Nicolai Kristensen (19).

– Nå er jeg veldig trøtt. Gleder meg bare til å sove, sier Kristensen til E24 en halv time før dørene til Eplehuset åpner.

Bakerst



Køen er allerede så lang at det ser ut til at ikke alle vil få telefoner. For Eplehuset i Storgata har bare fått 23 telefoner i første omgang.

Benjamin forteller at han allerede har en avtale med noen i Trondheim, som skal kjøpe telefonen han kjøper, for 17.000 kroner. Den har en originalpris på 10.990 kroner, så han får en gevinst på 6.000 kroner for å ha stått i kø.

Bakerst i køen står Samil (25). Han har allerede vært innom butikken på Oslo City, der han fikk beskjed om at det allerede var for mange i kø.

– Jeg vil ha den fordi det aldri har vært laget noe sånt før. Har sett noe lignende fra Samsung, men denne er sikkert bedre, sier Samil.

BEGRENSET: Køen utenfor butikken i morgentimene var akkurat lang nok til at ikke alle fikk kjøpt ny telefon.

Det kommer to ansatte ut av butikken og begynner å dele ut kølapper. Noen for sort iPhone X med 64 gigabyte minne, og andre til den som er større og med sølv.

FØRST: Ruben Stabell Hansen (19) var den første til å kjøpe iPhone X på Eplehuset i Storgata.

Lappene



En av dem som også har sikret en god plass i køen er Michelle Pam. Hun står like bak Benjamin, Ruben og Nicolai, og har stått i kø siden 03.30.

Hvorfor står du i kø for denne telefonen?

– Fordi det er iPhone X!

Hun gleder seg til å holde den nye telefonen, kjenne på skjermen og prøve ansiktsidentifikasjonsteknologien.

SIST: Samil (25) var blant dem som ikke fikk sikret seg en iPhone X på første utsalgsdag i Oslo.

Hun har aldri stått i kø for en telefon før, men har vært Apple-fan siden hun fikk sin første iPhone 6.

Når de Eplehuset-ansatte er ferdig med å dele ut lapper, har Samil ikke fått lapp ennå.

– Faen! Nå skal jeg bestille på nett. Irriterende at de deler ut så få, sier han før han vender nesen hjemover igjen.

Tidligere fredag har det kommet bilder av lange køer utenfor Apples butikker i Asia. Der er det flere telefoner tilgjengelig enn i de norske butikkene.

Få telefoner i Norge



Eplehuset på Aker Brygge i Oslo har for eksempel bare 15 telefoner som legges ut til salgs fredag, mens Eplehuset i Stavanger har 11 telefoner. Det var Eplehuset i Storgata i Oslo som hadde flest, med sine 23 telefoner.

Tidligere har analytikere spådd at salget av iPhone X vil være betydelig, men ikke eksepsjonell.

KJØPT OG SOLGT: Benjamin Johansen (17) fikk kjøpt en iPhone X som han umiddelbart solgte videre.

Det har den siste tiden kommet flere meldinger om at produksjonen av Apples nye flaggskipstelefon var komplisert og forsinket, men de holder likevel lanseringsdatoen.

Apple har ikke gått ut med noe informasjon om hvor stor første forsyning av iPhone X er, men analytikere har anslått at det i første omgang bare vil være mellom to og tre millioner enheter tilgjengelig.

Til sammenligning ble det solgt 10 millioner enheter av iPhone 6 de første dagene den var i salg.