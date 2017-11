Køer opp for iPhone X

Saken oppdateres.

Utenfor butikken i Sydney i Australia, som åpner en time tidligere fredag på grunn av pågangen, har Gav Hannelly stått en time og ventet. Til Dow Jones sier han at han normalt kjøper nyeste iPhone så fort den kommer i salg.

– Men årets utgave er ekstra spennende. Skjermen føles helt annerledes og den låses opp ved hjelp av ansiktsgjenkjenning. Jeg gleder meg veldig til å prøve den, sier IT-arbeideren.

Dyrere



Det er flere ting som er nytt med telefonen, blant annet prisen. I USA selges en iPhone X for 999 dollar, men i Norge koster den samme utgaven 10.990 kroner.

Salget begynner også i Norge fredag, og oversikten på Eplehusets nettsider viser at det er relativt få telefoner tilgjengelig i hver av butikkene.

Eplehuset på Aker Brygge i Oslo har for eksempel bare 15 telefoner som legges ut til salgs fredag, mens Eplehuset i Stavanger har 11 telefoner.

Den butikken i Norge som vil ha flest telefoner til salgs fredag er Eplehuset i Storgata i Oslo, som har 23 telefoner.

OVERNATTER: De ekstra ivrige tilbringer natten utfor Apple Store.

Tidligere har analytikere spådd at salget av iPhone X vil være betydelig, men ikke eksepsjonell.

Forsinkelser



Det har den siste tiden kommet flere meldinger om at produksjonen av Apples nye flaggskipstelefon var komplisert og forsinket, men de holder likevel lanseringsdatoen.

Apple har ikke gått ut med noe informasjon om hvor stor første forsyning av iPhone X er, men analytikere har anslått at det i første omgang bare vil være mellom to og tre millioner enheter tilgjengelig.

Til sammenligning ble det solgt 10 millioner enheter av iPhone 6 de første dagene den var i salg.



iPhone-overskudd



Salget av iPhone X starter dagen etter at Apple offentliggjorde resultatene for tredje kvartal. Blant annet drevet av salg av 46,7 millioner iPhone-telefoner fikk selskapet et nettooverskudd på 10,7 milliarder dollar i kvartalet av en omsetning på 52,6 milliarder dollar.

Apple-aksjen økte to prosent i etterhandelen i New York.

Da iPhone 8 ble lansert, ble det flere steder meldt om kortere køer utenfor Apple-butikkene enn tidligere år.

Analytikere forklarte da at det trolig var fordi flere ventet på iPhone X, og at stadig flere kjøper via nettbutikker.

FØRSTE KUNDE: Denne mannen viser frem sin nye telefon etter å ha blitt første kunde ved en Apple Store i Beijing i Kina.