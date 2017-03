Ny rapport: Roboter kan ta jobbene fra 10 millioner briter innen 2030

I analyserapporten fra PWC har revisjons- og konsulentvirksomheten regnet på Storbritannias arbeidsmessige tilstand. Ifølge rapporten er de mest robot-utsatte arbeidsområdene transport, produksjon, engroshandel og detaljhandel.

Over 10 millioner britiske arbeidere er dermed i faresonen for å bli overflødige på grunn av automatiseringen.

2.25 millioner jobber i engros- og detaljhandelen er i fare for å bli overtatt av roboter, og 1,2 millioner er i fare innenfor produksjon. I transportsektoren er 950.000 arbeidsplasser i risikosonen.

Lavt utdannende i faresonen



Også i Norge har det vært en diskusjon om robotisering av arbeidsplasser, og det jobbes for å legge til rette for blant annet selvkjørende busser i større grad. I dag er imidlertid ikke selvkjørende kjøretøyer tillat på vanlige norske veier.

Briter med lav utdannelse er ifølge PWCs rapport de mest utsatte for å miste arbeidet som følge av automatiseringen. Men det er ikke kun et onde, skriver PWC. Ny teknologi vil nemlig føre til økt produktivitet, skape mer velferd og flere arbeidsplasser i service-sektoren.

PWC foreslår avslutningsvis at den britiske regjeringen tar prognosene på alvor og foretar de nødvendige grepene blant annet for utdanningssektoren, slik at de kan tilpasses virksomhetenes fremtid.

De langsiktige effektene av automatiseringen er uklare, skriver PWC, ettersom det for eksempel ikke kan måles hvilke reguleringer som blir innført overfor robotene.

Størst fare i USA



Microsofts grunnlegger Bill Gates har for eksempel foreslått at man skal kunne innføre skatt på roboter og kunstig intelligens. Bakgrunnen for forslaget er at robot-produsentene ikke skal kunne høste hele overskuddet når landene går glipp av potensielle skatteinntekter.

PWCs analyse viser også at Storbritannia faktisk ikke er landet som er mest utsatt for trusselen fra robotene. USA tar førsteplassen som landet der størst prosentandel av jobbene står i fare for å bli automatisert (38 prosent). Tyskland ligger på andreplass med 35 prosent.