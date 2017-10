Bare måneder etter at investor Christen Sveaas' investeringsselskap Kistefos innkasserte en milliard kroner på salget av mobilselskapet Phonero til Telia, er Sveaas på handletur igjen.

Nå har han kjøpt seg opp til en eierandel på 25 prosent i NextGenTel.

Selskapet tilbyr bredbånd-, tv-, IP-telefoni- og mobiltjenester i Norge, Danmark, Sveits og Nederland. I Norge er de nest største leverandør av DSL-bredbånd etter Telenor.

Sveaas har kjøpt aksjene med terminfinansiering via meglerhuset SEB til en kurs på 21,0 kroner, opp fra mandagens sluttkurs på 19,3 kroner. Dette verdsetter aksjene til 98 millioner kroner.

Sveaas går inn i NextGenTel-aksjen etter en lang periode med kursfall. Aksjen toppet seg i 2014 på nesten 50 kroner i februar og i august, men siden har den falt og falt.

Terminfinansiering betyr at Kistefos har inngått en avtale med SEB der de kjøper aksjene nå, men kun betaler en andel av kjøpsprisen. I bytte stiller Kistefos med sikkerhet og betaler SEB en avtalt rente for finansieringen.

Stavanger-familie selger



Aksjekjøpet på 4,7 millioner aksjer ble kjent i en flaggemelding tirsdag. I andre flaggemeldinger kommer det frem at Alfred Berg Kapitalforvaltning og den Stavanger-baserte Veen-familien har solgt sine aksjeposter på henholdsvis 1,2 og 2,4 millioner aksjer.

Investeringsselskapet T.D. Veen har dermed gått fra å være største aksjonær med 10,4 prosent av aksjene til null:

Eirik Lunde, konsernsjef i NextGenTel

– Vi kommenterer av prinsipp ikke på enkeltkjøp eller enkeltsalg, sier daglig leder og investeringsdirektør Kjell Skappel i investeringsselskapet T.D. Veen til E24.

Nextgentel-aksjen stengte mandag på 19,3 kroner, noe som betyr at Sveaas' fjerdedel av selskapet hadde en verdi på rundt 112 millioner kroner. Etter børsåpningen mandag hopper aksjen til 22 kroner, en oppgang på 13,99 prosent.

Konsernsjef Eirik Lunde i NextGenTel opplyser overfor E24 at de ikke har vært i dialog med Kistefos eller Sveaas før oppkjøpet, men ønsker han varmt velkommen:

– Vi ønsker de velkommen som ny og stor aksjonær, og så får vi se hva planene deres er angående investeringen. De er jo kjent for å være en profesjonell aktør og investor i telekom, sier Lunde til E24.

NextGenTel slipper sine kvartalstall om bare 10 dager, fredag 27. oktober, og Lunde ønsker derfor ikke å uttale seg om NextGenTels virksomhet og utsikter før det.

– Jeg vil tippe Sveaas har hatt full oversikt

En av de store aksjonærene som foreløpig sitter godt fast i NextGenTel-båten er forvalterne i Storebrand. De har lenge vært positive til mulighetene i telekomselskapet NextGenTel.

– Jeg tror Sveaas ser to ting. Han ser en strategisk mulighet i det norsk-svenske telekommarkedet i posisjonen bak Telenor og Telia. For å komme i den posisjonen må han ha en god inngangspris per kunde eller kundeenhetsinntekt, sier senior porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen i Storebrand til E24.

Storebrand sitter gjennom forskjellige fond med en eierandel på snaue 10 prosent i NextGenTel, og har dermed fått en pen gevinst etter Sveaas' investering.

– Det andre er at den potensielle kundeinntekten i NextGenTel nå er i den lave enden av hva man har kunnet kjøpe det for tidligere.

Hans Thrane Nielsen, senior porteføljeforvalter av norske aksjer i Storebrand

Thrane Nielsen forklarer at dette også er det Storebrand ser i aksjen.

– Jeg vil tippe Sveaas og Kistefos har hatt full oversikt over dette markedet og hva de har vært villige til å kjøpe kundeporteføljer og, eller, infrastruktur for, sier Thrane Nielsen.

– Er en mulig konsolidering av NextGenTel med en annen aktør interessant for dere og de andre investorene?

– Det er en av mulighetene, men Kistefos sitter på mye telekomkompetanse og det er nok den de ønsker å benytte i sine investeringer.

Thrane Nielsen vil ikke spekulere i hvem som kan være mulige kjøpere eller partnere for NextGenTel i fremtiden, men i bransjen er det kjent at svenske Telia vurderer å kjøpe seg tilbake i fastnett etter at de i 2013 solgte aksjene sine i NextGenTel til Telio.

Det har også versert rykter om at Telia vurderer å kjøpe bredbåndsselskapet Broadnet, som eies av private equity-fondet EQT. Etter det E24 kjenner til har Telia vært i dialog med EQT, men det er ikke kjent om denne dialogen har gått noen veien.

Det har foreløpig ikke lykkes E24 å få en kommentar fra Christen Sveaas.