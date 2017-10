Nordea og Vipps inngår samarbeid

I en kort pressemelding fra Nordea onsdag morgen kommer det frem at storbanken Nordea og mobilbetalingstjenesten Vipps slår seg sammen.

Dermed tyder mye på at Nordea om lag én million kunder i Norge nå får koblet seg inn på Norges mest utbredte og populære betalingsapp.

DNB har på sin side 2,1 millioner privatkunder og 220.000 bedriftskunder i Norge, mens Danske Bank opplyser at de har 255.000 person- og bedriftskunder i Norge.

At konkurrentene Nordea og Vipps nå slår seg sammen markerer et stort skifte i det norske markedet og mobilbetaling. Vipps ble opprinnelig startet DNB, men er nå et eget selskap etter at DNB og over 100 andre norske banker gikk sammen om Vipps-satsingen.

Fakta om mCash, MobilePay og Vipps Ingen av tjenestene krever at du er kunde i banken eller selskapet som står bak tjenesten. Alle tjenestene lar deg overføre penger til venner og privatpersoner som bruker samme app. Vipps: Over 40 prosent av Norges befolkning bruker Vipps i en eller annen form. Av de 2 millionene som har lastet ned appen, bruker 1,6 millioner den aktivt.

Tilbyr en egen app for bedrifter og en for privatpersoner. Både bedrifter, organisasjoner, idrettslag og innsamlingsaksjoner kan bruke tjenesten.

Tilbyr betaling på utvalgte nettbutikker. MobilePay: Lansert i Danmark i 2013 og i Norge i 2015. Brukes i dag av 3,1 millioner mennesker og over 27.000 bedrifter

Er lastet ned av 300.000 i Norge

Kan benyttes i 1.200 kiosker og butikker, samt utvalgte nettbutikker og apper som NSB og RuterBillett

Tilbyr egen bedriftsløsning med app og fakturering rettet spesielt mot små og mellomstore bedrifter

Lanserer snart egne kortterminaler med MobilePay innebygget Kilder: DNB, Nordea, Danske Bank

Vipps-alliansen ble annonsert i februar i år, og Sparebank 1-alliansen hadde da også besluttet å droppe sin egen mobilsatsing kjent som mCash. Vipps eies av DNB og de andre bankene i alliansen i fellesskap.

På den andre siden har Nordea og Danske Bank stått sammen om Vipps-konkurrenten Mobile Pay. Det var i oktober i fjor at Nordea og Danske Bank annonserte at de slo seg sammen i konkurransen mot Vipps.

Mens Vipps er desidert størst i Norge, er Mobile Pay den største aktøren i Norden. Danske Banks Mobile Pay var også først ut av de to til å bli lansert i markedet.

Pressesjef Christian Steffensen i Nordea vil ikke gi ytterligere kommentarer og henviser til en pressekonferanse klokken 11:00 i formiddag.

Kommunikasjonssjef Stian Arnesen i Danske Bank Norge sier at de ikke ønsker å gi noen kommentarer til saken før etter pressekonferansen til Nordea og Vipps klokken 11:00.

Utlendingene kommer

Årsaken til at bankene har ønsket å slå seg sammen i allianser som Vipps og Mobile Pay kan forklares av flere faktorer.

For det første er slik tjenester mest nyttige når mange bruker dem. Gitt dominansen til Vipps i Norge og Mobile Pay i Norden er det vanskelig å drive en konkurrerende tjeneste.

For det andre er disse tjenestene i stor grad basert på Visa- og MasterCard sine betalingssystemer. Disse koster langt mer å bruke for bankene enn de nasjonale betalingssystemene (Bankaksept i Norge), og ved å slå seg sammen kan man samarbeide for å unngå å bruke de internasjonale kortselskapenes betalingssystemer for mye.

Det tredje, og kanskje viktigste, er dem kommende konkurransen fra utenlandske aktører.

Apple har allerede begynt å rulle ut sin person-til-person betalingstjeneste i USA, som fungerer omtrent som Vipps gjør i dag. I tillegg ruller selskapet ut betalingstjenesten sin Apple Pay ut til Danmark, Sverige og Finland om kort tid, som gjør at du kan bruke telefonen og ikke kredittkortet til å betale for deg på butikken.

Fra 2018 blir også EU-direktivet PSD2 innført. Det åpner for at helt nye aktører kan utføre betalinger og hente kontoinformasjon på vegne av deg, og uavhengig av hvilken bank du bruker.

I teorien åpner det for at Facebook kan tilby betalingstjenester til deg, og at du som kunde hos Nordea, DNB eller en annen bank kan bruke tjenesten med kontoene du allerede har.

For bankene kan dette bety at de fortsatt har deg som kunde, men mister mye av den daglige kontakten med deg via sine nettsider og tjenester, fordi du bruker Facebook eller et annet selskaps tjeneste til å faktisk utføre banktjenestene dine i stor grad.

Godkjente Vipps-utskillelse

I september godkjente Finansdepartementet etableringen av Vipps som et eget selskap. Beslutningen om å skikke ut Vipps som eget selskap fra DNB kom da mer enn 100 banker kom inn på eiersiden i februar 2017.

DNB, SpareBank 1-alliansen, Eika Alliansen, Sparebanken Møre og 15 selvstendige sparebanker som også er deleiere i Frende Forsikring kom da inn på eiersiden.

Sparebank 1- alliansen skulle da eie 25 prosent, de selvstendige sparebankene 12 prosent, Eika 10 prosent og Sparebanken Møre 1 prosent. DNB satt med resten. Hva som skjer når Nordea nå skal samarbeide vet man ikke noe om.