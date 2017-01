Her er Samsungs nye telefoner

Nytt år, nye muligheter på smarttelefonmarkedet.

Bare et par dager inn i det nye året lanserer det skandaleombruste selskapet Samsung nye telefoner i sin Galaxy A-serie.

Lanseringen kommer etter at sørkoreanerne i fjor august lanserte sin nye flaggskipstelefon Galaxy Note 7 med brask og bram. Allerede i september måtte de ut og advarte om at de nye telefonene kunne antenne og eksplodere.

2,5 millioner telefoner ble kalt tilbake, og selskapets fikk det svakeste kvartalsresultatet på seks år. Den dag i dag advarer norske flyselskap sine passasjerer om at de ikke får ha med Galaxy Note 7 om bord, grunnet brannfaren.

I Norge

De nye Galaxy A-telefonene som lanseres nå ligner «søsknene» i den mer eksklusive Galaxy S-serien, men har ikke like mange og gode muligheter.

A7 er den største av de tre, med en 5,7 tommer stor skjerm, A5 har en skjerm på 5,2 tommer og A3 4,7 tommer.

I Norge er det A5 og A3 som blir lansert tirsdag.

– I Galaxy A-serien kombinerer vi de viktigste funksjonene og gjør disse tilgjengelige for kundene. Det at telefonen er vannavstøtende, har funksjoner som fingeravtrykksleser og et veldig bra kamera, gjør dette til en serie mobiltelefoner som uten tvil oppleves som like eksklusiv og nyskapende som våre toppmodeller, sier Andreas Bergqvist, nordisk produktsjef for mobil i Samsung, i en pressemelding.

Etterforskning

Selskapet har ellers varslet at de vil offentliggjøre resultatet av sin egen etterforskning av skandalen i løpet av januar.

Skandalen har ført til flere børsras, og merkevareeksperter E24 har snakket med, mener det kan smitte over til andre produkter. Norske forhandlere har imidlertid ikke opplevd en nedgang i salget av Samsung-produkter.