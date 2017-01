Nå kommer Samsung med svar på Galaxy Note 7-skandalen

Opplysningene kommer fra anonyme kilder intervjuet av den sørkoreanske avisen JoongAng Ilbo, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Selskapet sa i oktober at de undersøkte alle aspekter ved telefonen, og sa at det kunne være en kombinasjon av faktorer som bidro til en av de dyreste sikkerhetsfeilene i teknologisk historie.

Investorer og analytikere har sagt at det er kritisk for Samsung å kartlegge roten til problemet for å gjenopprette forbrukertilliten og for å unngå å gjøre samme feil igjen.

En talsperson i Samsung har ikke villet kommentere saken, skriver avisen.

Skandale-telefonen



Det var tidlig i september at det ble kjent at Samsung tilbakekaller 2,5 millioner av flaggskipsmodellen Galaxy Note 7 etter eksplosjonsfare.

Samsung rådet kort tid etter alle som eier telefonen til å umiddelbart slutte å bruke den. Meldingen ga et dramatisk børsfall.

Flere flyselskaper, blant annet SAS, ilagt passasjerer forbud mot å bruke telefonen ombord på sine fly.

I midten av september kom Samsung med en programvareoppdatering i Sør-Korea som gjør at batteriet ikke kan lades til mer enn 60 prosent. Dette skal redusere risikoen for at telefonen eksploderer.

Lojale kunder

I midten av oktober ble det kjent at Samsung skrinlegger produksjonen av toppmodellen.

Skandalen har ført til flere børsras, og merkevareeksperter E24 har snakket med, mener det kan smitte over til andre produkter. Norske forhandlere har imidlertid ikke opplevd en nedgang i salget av Samsung-produkter.

Samsungs Note-serie er konsernets dyreste, og det har vært høy etterspørsel etter den nye modellen.