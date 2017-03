Skatteetaten advarer mot svindelforsøk

– Skatteetaten vil aldri be om kredittkortinformasjon, sikkerhetskoder, regninger, kopi av pass, førerkort eller kontonummer via e-post, sier sikkerhetssjef Svein Mobakken i Skatteetaten.

Torsdag ettermiddag går nemlig Skatteetaten ut med en advarsel mot falske e-poster, etter å ha fått en rekke publikumshenvendelser.

Mailene har skatteetaten.com som avsender.

– Dette er et svindelforsøk, for å lure til seg informasjon om din BankID, sier Mobakken.



– Ikke svar på e-post-henvendelsen, du må slette e-posten, sier han.

Ber om BankID



Skatteetaten mottok de første meldingene om falske e-poster for kort tid siden, og har i tillegg observert omtale av e-postene i sosiale medier.

De falske e-postene informerer om at du har mottatt en ny melding, og oppgir en lenke du kan klikke på for å lese denne.

Da blir du sendt til en side som ber deg logge inn med BankID, og deretter opplyser om at skatterefusjon blir sendt kontoen din.

– Ikke oppgi informasjon



Mobakken opplyser at all elektronisk kommunikasjon med skattytere som omfatter personsensitive opplysninger skjer innlogget via Altinn. Skatteetaten sender ikke lenker i e-postvarsler.

– Hvis du har gitt kort- og kodeopplysninger som ble etterspurt fra en slik e-post, sperr kort og konti så raskt som mulig. Ikke oppgi noe av informasjonen de ber om, eller svar på e-posten. Ikke trykk på lenker eller vedlegg, understreker han.

FALSK: Slik ser den falske e-posten ut. Skatteetaten advarer mot å klikke på lenken.