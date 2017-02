SpaceX vil fly folk rundt månen i 2018

SpaceX skriver i en pressemelding at de planlegger å fly to privatpersoner rundt månen sent i 2018.

Disse to personene har allerede betalt en betydelig sum for å kunne gjøre en slik reise. Det er ikke ennå kjent hvem disse personene er.

Tester og trening



Det skal gjennomføres helsetester i løpet av 2017, og de vil også få trening før turen.

De skriver videre at det vil komme mer informasjon om turen senere.

– Vi vil takke NASA, uten dem hadde ikke dette vært mulig, skriver Space X.

Det private romfartsselskapet er grunnlagt av Tesla-gründer Elon Musk.

Han har tidligere fortalt at romprosjekte hans vil kunne klare å frakte mennesker til Mars i 2024.

NASA



SpaceX har flere samarbeid med NASA.

I august ble det kjent at de bestilte et bemannet oppdrag fra SpaceX til den internasjonale romstasjonen ISS. Det private romfartselskapet gjennomførte et lignende oppdrag i juli i fjor.

I fjor høst rammet en ulykke SpaceXs Falcon 9-rakett, bare minutter før det skulle gjennomføres en testutskytning fra utskytningsplattformen i Florida i USA.