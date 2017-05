Spotify-lekkasje: Skal ha tapt milliarder

Dette melder nettstedet The Information, som skriver at tapene kom til tross for solid inntektsvekst.

Driftsunderskuddet for 2016 skal ligge på mellom 300 og 400 millioner euro, tilsvarende omtrent 2,8 til 3,7 milliarder norske kroner.

Dette vil i så fall være en forverring fra et underskudd på 184 millioner euro året i forveien.

Inntektene skal i 2016 ha økt rundt 50 prosent til 2,9 milliarder euro, opplyser kilder.

Tallene er ikke offisielt bekreftet.

Mot børsnotering



At Spotify, som har vokst til en skikkelig gigant målt i antall brukere, fortsatt sliter med å oppnå noe i nærheten av lønnsomhet, skaper ytterligere tvil om selve forretningsmodellen til selskapet.

Det er kjent at Spotify styrer mot børsnotering i det inneværende året, men selve noteringen kan komme til å finne sted uten forutgående kapitalinnhenting.

Dette kan igjen skape usikkerhet rundt prisingen av selskapet, som selv har antydet en verdsettelse på rundt 10 milliarder dollar.

En slik pris vil i så fall hvile tungt på omtrent 126 millioner aktive brukere i måneden ved utgangen av fjoråret, opp fra omtrent 100 millioner året i forveien.

CNBC rapporterte også i forrige uke at Spotify har positiv fri kontantstrøm.