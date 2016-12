Slik blir 5G: Det er dette som skal koble alt til nett

Et nett som er 10 til 100 ganger raskere enn 4G vil gjøre at det blir enklere å gjøre ting via smarttelefonen. Men det er ikke det som forventes å bli den største endringen når femte generasjons mobilnett kommer.

– Når vi får på plass 5G i Norge, så åpner det for innovasjon, sier Telenors mobilsjef Bjørn Ivar Moen.

– Det er ikke avklart nøyaktig hva 5G blir ennå, standardiseringen jobbes det intenst med globalt, men det er enkelte ting vi allerede kan se konturene av, sier teknisk direktør Jon Christian Hillestad i Telia.

– Eksplosiv økning



Internett of things (IoT) Dette er et begrep som brukes stadig oftere. Det er en samlebetegnelse på fysiske enheter som har programvare, sensorer og er tilkoblet et nettverk, som gjør at de kan utveksle informasjon med andre enheter. Det kan for eksempel være en smarttelefon, aktivitetsarmbånd og smartklokke, som kanskje er mest kjent i dag. I tiden fremover er det ventet at stadig mer vil kobles til internett, slik at vi kan få smarte sko som teller skritt, paraplyer som forteller oss hvordan været vil bli, kjøleskap som sjekker hva du mangler til middag og selvkjørende biler som vet hvor du skal.

Dette nettet skal ikke bare bli raskere, også tilrettelegge for å koble flere enheter til nettet.

– Det er ventet at antallet enheter som man kobler til nett øker eksplosivt, da er det viktig å ha et nett som støtter dette, sier Hillestad.

– 5G er en viktig byggekloss på veien mot full digitalisering, sier Telia-direktøren.

Telenors mobilsjef har også sett de samme konturene som Hillestad.

Han forklarer at man med 5G trolig vil kunne dele nett inn i forskjellige nivåer, slik at man for eksempel kan dedikere en egen del av nettet til selvkjørende biler.

En ting som også vil være viktig for selvkjørende biler er at det blir raskere responstid.

– Det gjør at du kan gjøre ting over nettet mer i sanntid, for eksempel fjernstyre maskiner via nettet, eller kanskje gjennomføre operasjoner. Det krever lynrask responstid, sier Moen.

Teknisk direktør John Christian Hillestad i Telia.

Tidlig i Norge



Norge var tidlig ute med 4G-teknologien, og Hillestad tror at vi også vil få 5G tidlig.

– Her i Norge skal vi være klar over at vi er heldige når det kommer til mobilteknologi og utvikling. De norske nettene er i verdensklasse, noe som gjør at vi kan bruke avanserte digitale løsninger.

Moen forteller at Telenor ønsker å få i gang pilotprosjekter med 5G-nett i Norge allerede i 2017.

– Det mangler noen brikker ennå, men vi tror det er lurt å komme i gang med dette tidlig, slik at vi skjønner bruksområder og hvordan det fungerer bedre, sier Moen.

Har begynt tilpasning



Både Telia og Telenor tror at 5G-nettverket er tilgjengelig for de fleste i Norge i 2020. Telia og Ericsson har tidligere fortalt at de første kundene i Stockholm og Tallinn kan få tilgang allerede i 2018.

Både Telenor og Telia har for begynt arbeidet med å tilpasse nettet til 5G, med høyere hastigheter og bedre responstider.

– Det mobilnettet vi hadde da vi lanserte 4G hadde en lavere hastighet enn den vi har i dag. Vi gjør hele tiden grep for å utvikle mobilnettet videre mot 5G, sier Hillestad.

Artikkelen fortsetter under bildet

SMARTHJEM: Her er Googles smarttelefoner og smarte høyttaler (t.v.). Den skal være en sekretær, en radio og bibliotekar i hjemmet ditt. Den ble lansert tidligere i høst.

– Muligheter i markedet



Nyhetene om hvordan de store IT-selskapene satser på at det meste vi har skal kobles til internett har vært mange. Noen ting har allerede blitt lansert, med varierende popularitet.

Det har allerede kommet sko som skal vise deg veien dit du skal, løsninger som skal gjøre huset ditt smart, ved å koble ting i huset til nett og roboter som kan gjøre mye i arbeidslivet og i hjemmet.

Både Moen og Hillestad tror 5G vil åpne for nye muligheter i markedet.

– Vi ser på hva vi kan gjøre med partnere, og hva vi kan gjøre selv, sier Moen i Telenor.

Amerikanske AT & T gjorde tidlig i desember nettverket tilgjengelig for en bedriftskunde i Texas. Men kun som en test, ifølge CNet.