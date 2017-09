Google inntar TV-bransjen

Tiden der du sliter med en TV-dekoder som er treg og vanskelig å bruke, kan snart være over.

Stadig flere TV-leverandører ser nemlig at dagens kunder setter helt andre krav enn for bare få år siden.

Når selskapene i tillegg vil tilby TV-kanalene og innholdet sitt enten du ser på TV-en hjemme, på mobil eller nettbrett, så blir det også stadig mer krevende å henge med teknologisk.

Det er bakgrunnen for at en leverandør som Canal Digital Satellitt nå satser for fullt på Googles TV-plattform.

– Vi tror det som skjedde i mobilverdenen, ved at man gikk fra at alle produsentene som Nokia og Ericsson, hadde egne operativsystemer, til felles løsninger, også vil skje i TV-verdenen. Vi ser at Googles store økosystem vil bli ledende, og dette toget vil vi være med på, sier Tone Krohn Clausen, produkt- og digitaldirektør i Canal Digital Satellitt.

VELGER ANDROID: Tone Krohn Clausen, produkt og digitaldirektør i Canal Digital Satellitt.

Canal Digital deltok forrige helg på Google Android TV Summit i Amsterdam, der de presenterte planene sine som etter hvert vil merkes av 850.000 nordiske kunder.



– Vi satser på Google-plattformen for å skape en løsning som er sømløs mellom direkte TV, «on demand» og til opptak, sier Clausen.

Selv om systemet drives på Googles plattform, betyr det ikke at Google får innsyn i kundenes TV-vaner og brukerdata, opplyser Canal Digital.

Clausen sier at det ville vært mulig å fortsatt med sin egen plattform i dekoderne, men at dette i dagens verden ville vært altfor ressurskrevende hvis man skulle hengt med.

Altibox: – En opsjon

En annen aktør i TV-markedet er fiberleverandøren Altibox. De har nylig lansert sin nye TV-plattform som selskapet har beskrevet som sin største produktinvestering noensinne.

Altibox-sjef Thomas Skjelbred sier at boksen deres også er Android-basert, men at dette er en åpen kildekode-plattform som utstyrsleverandøren deres Huawei har valgt, som ikke er det samme som Android TV.

ANDROID-OPSJON: Thomas Skjelbred, administrerende direktør i Altibox.

– Å gå over til Android TV er en opsjon for oss, men rammeverket som Google har satt i Android TV, har vært lite attraktivt for TV-distributører frem til for et par måneder siden, sier Skjelbred.

Han peker på at Google i starten krevde at brukeren startet i Android TV-menyen fremfor TV-distributørens egen meny, og at det var krav om en knapp for Google-søk og Googles app-butikk, selv inne i TV-distributørens hovedmeny. Nå har reglene imidlertid blitt mer fleksible, mener Skjelbred.

– Det er ikke sikkert vi hadde klart å lage en like god brukeropplevelse og sømløs overgang mellom TV og mobile enheter som vi har laget i vår nye løsning, og nå har vi også mer styring selv. Men dette er absolutt en utvikling vi følger med på, sier Altibox-sjefen.

– Blir det mer krevende for en aktør som dere å henge med når det stadig kommer nye tjenester og apper?

– En aktør som Netflix er jo både en konkurrent og en partner for oss i dag. Det vi ser er at kundene sier de blir irritert når de plutselig må ut av vår integrerte opplevelse, med sømløs overgang mellom direktespoling, direkte-tv og strømming og over i en annen app eller enhet. De foretrekker heller et globalt søk (universalsøk på tvers av tjenester, journ.anm.) som vi leverer, sier Skjelbred og fortsetter:

– Men vi må uansett velge den løsningen som forbrukerne ønsker seg.

– Jeg håper vi kan bli en av de største distributørene av HBO, og kanskje kommer Netflix og banker på døren hos oss en dag. Det er jo mange som er interessert i å nå ut til alle kundene våre, sier Skjelbred videre.

Åpner et helt app-univers

Googles TV-plattform finnes allerede i dag i en rekke strømmebokser (Chromecast, Nvidia Shield og andre), samt en rekke TV-er fra leverandører som Sony, Sharp og Bang & Olufsen.

Plattformen er under stadig utvikling, og når en aktør som Canal Digital også kaster seg på, får kundene tilgang til hele Android-universet av apper og tjenester på samme boksen som de får TV-signalet fra.

– I dag må de tilpasse programmene sine for hver enkelt sin dekoderboks som vi eller andre leverer, men nå kan de stort sett bare lage en versjon som passer for Google TV, sier Tone Clausen.

– Vil dere kontrollere hvilke apper og tjenester kundene kan hente ut fra Googles app-univers?

– Vi ønsker i utgangspunktet ikke å stenge noen tredjeparts apper ute. I dag er det jo også sånn at hvis kundene ønsker enn app eller en tjeneste, så finner de den uansett. Så vi vil heller være åpne, enten det er snakk om en strømming- eller en treningsapp som du vil laste ned, sier Clausen.

– Er introduksjonen av Android TV-systemet starten på slutten for den gode gamle dekoderboksen?

– Allerede i dag kan man jo se TV fra oss hvor man vil, men forskjellen mellom det vi lager og en Smart-TV med Android TV innebygget er at vi bygger vår brukeropplevelse på toppen. Dermed vil man få samme opplevelsen fra oss enten man er på mobil, nettbrett eller TV, sier Clausen.

