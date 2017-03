Innbyggerne sør i kenguruens hjemland «down under» har opplevd stadig hyppigere strømbrudd de siste månedene.

En hetebølge har gitt høyere strømetterspørsel enn myndighetene forutså, og imens har det vært dårlig fart i vindturbinene.

En ny energirapport peker mot en generatorfeil ved det store gassanlegget i området, som heller ikke har klart å komme strømmangelen til unnsetning.

Tesla tilbyr batterilagringsløsning



Nå tilbys australierne hjelp fra strømpionerene fra Silicon Valley. Torsdag sa Teslas visepresident for energiprodukter Lyndon Rive at de kunne løse energiproblemene – innen 100 dager.

Teslas løsning er å levere et batterilagringssystem på 100–300 megawatt som integreres i strømnettet. Batterilagringen skal sørge for at Sør-Australia alltid har nok energi i bakhånd, og slik motvirke strømbruddene.

– Vi har ikke 300 megawatt stående klart, men vi skal sørge for å få det, bedyret Rive.

Teslas nye «Gigafactory» i Nevada-ørkenen har riktig nok gitt selskapet nye produksjonsmuskler. Likevel fikk lovnaden flere til å heve øyenbrynene.

Musk: «Seriøst nok for deg»?



Mike Cannon-Brookes, medgrunnlegger av et australsk startup-selskap, var blant dem som sådde tvil om Tesla hadde kompetanse og kapasitet til å løse utfordringene på bare 100 dager.

På Twitter utfordret han sjefen sjøl, Elon Musk, og spurte hvor seriøse de egentlig var, skriver The Guardian.

Og Tesla-sjefen svarte i kjent, ubeskjeden stil:

«Tesla vil få systemet installert og oppe og gå 100 dager fra kontrakten signeres, ellers er det gratis», skriver Musk – og legger til:

«Er det seriøst nok for deg?»

Trolig milliard-veddemål



Økonomisk sett ser det i alle fall ut til å være seriøst nok for Tesla: En kontrakt med australske myndigheter vil trolig ha verdi i størrelsesorden én milliard kroner.

Tesla fullførte nylig installasjonen av et batterilagringssystem sør i California for 100 millioner dollar – om lag 860 millioner kroner. Dette var imidlertid et mindre system enn Sør-Australia trenger, med kapasitet på 80 megawatt.

Systemet var ferdig installert på 90 dager.