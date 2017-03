Uber-sjåfør tatt av Oslo-politiet – må betale 920.172 kroner

Oslo-politiet fortsetter å aksjonere mot personer som kjører aktivt for den mye omtalte transporttjenesten.

I slutten av november leverte Norges Taxiforbund en monster-anmeldelse mot 105 Uber-sjåfører til politiet.

Nå har politiet aksjonert mot tolv av de anmeldte personene. Disse har til sammen tjent 3,3 millioner kroner på å kjøre fra Uber – penger de nå må gi fra seg.

– Det er vedtatte forelegg med bot, tap av førerrett og inndragning av utbytte, sier politiadvokat Øystein Skjønborg i Oslo Politidistrikt til E24.

Inndragning er en mulighet i straffeloven, hvor gevinsten av kriminalitet - i dette tilfellet å kjøre passasjerer uten å ha drosjeløyve - må betales tilbake.

Én av de 12 sjåførene hadde kjørt inn 920.172 kroner, og må altså betale tilbake nesten én million kroner.

Ettersom alle Uber-sjåførene ifølge politiet har vedtatt foreleggene, er det ikke berammet noen nye rettssaker.

Samtidig varsler politiadvokaten at de vil fortsette å sikte førerer som utøver det han karakteriserer som «privatdrosjevirksomhet» ved hjelp av Uber-appen.

– Politiet er enda ikke ferdig med etterforskningen av porteføljen fra Taxiforbundet, sier politiadvokat Skjønborg, med henvisning til den tykke anmeldelsesbunken hvor påståtte Uber-sjåfører er navngitt.

Politiet legger yrkestransportloven til grunn for sine aksjoner.

Her fastslås det at «den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve». Det er denne bestemmelsen man mener Uber-sjåførene har brutt.

Uber: Uproporsjonal straff

Talsperson Bodil Sidén i Uber Norge reagerer.

Hun sier sjåførene bare har hjulpet sine medborgere med å ta seg rundt i Oslo på en trygg, pålitelig og rimelig måte.

– Vi tror folk flest vil synes straffen de blir pålagt er uproporsjonal, skriver hun til E24 på epost.



– Dette viser klart behovet for en reform som klargjør reglene rundt samkjøring i Norge, mener Sidén.

Uber Uber ble grunnlagt i 2009, og har sin base i San Francisco i USA.

De tilbyr kjøretjenester gjennom en app, som kobler passasjerer med sjåfører.

Passasjerene kan gjennom appen be om å bli kjørt en strekning.

Betalingen skjer gjennom appen, og Uber tar en del av pengene, og betaler ut igjen til sjåførene.

I Norge må man ifølge loven ha løyve for å drive persontransport mot vederlag.

Men Norges Taxiforbund mener på sin side reglene allerede er krystallklare.

Etter flere rettssaker og politiaksjoner, mener de Uber også bør være fullt klar over at nye sjåfører blir straffeforfulgt:

– Likevel fortsetter de å sende nye sjåfører ut i markedet, og klarer trolig å innbille mange av dem om at de driver lovlig. Det er utrolig drøyt, sier forbundsleder Øystein Trevland til E24.

Han mener Uber har brukt mediene for å få de juridiske problemstillingene til å fremstå som uavklarte, noe han mener er skrivebom.

– I realiteten har dette vært avklart siden de startet for over to år siden, men Uber fortsetter å lage «spin» om at lovverket har gråsoner. Det er feil, og det har vært feil hele tiden, hevder Trevland.

Har inndratt 9,4 millioner



Politiets nyeste aksjoner følger et sviende Uber-nederlag i Oslo tingrett.

I januar ble en 47-årig sjåfør dømt til å betale tilbake 285.854 kroner. Advokaten hans, Jens-Henrik Lien, kalte det den «tøffeste dommen mot en Uber-sjåfør hittil».

– Politiet har begynt å kjøre en voldsom tøff linje. De begynte med bøtelegging, i sommer begynte de å ta førerkortet, og nå topper de det ved å inndra store beløp, sa Lien etter at dommen falt.

Etter at Uber fikk norsk politi på nakken har til sammen 105 sjåfører så langt fått inndratt 9,4 millioner kroner i kjørevederlag, melder TAXI, som er Taxiforbundets medlemsblad.



Medlemsbladet omtalte Oslo-politiets million-inndragninger først.



Merk at det er tilfeldig at antallet inndragninger, 105, er like høyt som antallet anmeldser levert inn fra Taxiforbundet, og hvor politiet altså ikke er ferdige med etterforskningen.

Ber norske myndigheter ta grep kjapt



E24 har tidligere snakket med Anneli fra Oslo, som har sluttet å kjøre Uber-kunder, av frykt for å straffes av politiet.



Uber ber norske myndigheter reagerer raskt, og mener delingsutvalget nå har vist vei for politikerne til å støtte en bærekraftig vekst av delingsøkonomien.

– Dette inkluderer transportsektoren, hvor delingsøkonomien kan forbedre bilbruken signifikant, og samtidig skape bedre transporttilbud og gagne miljøet, fremholder Sidén.

– Vi tror at delingsøkonomiutvalgets rapport legger grunnlaget for lik konkurranse mellom de ulike aktørene. Nå trenger vi at myndighetene reagerer raskt slik at de flere hundre sjåførene og mer enn 150.000 brukerne fortsetter å bruke Uber i Norge.