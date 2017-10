UberPop stanset i Norge, Finland og Danmark i år: Slik fortsetter Uber i Norden

Kampene om hvordan delingsøkonomien skal reguleres pågår i mange land. I Norge ble debatten nok en gang gjort synlig da Uber annonserte at de setter driften av sin Pop-tjeneste på pause.

Det har de allerede også gjort i Sverige, Danmark og Finland. Selskapet har ikke lansert noen tjenester på Island ennå.

Uber-tjenester UberPop en av Ubers billigste tjenester. Sjåfører med vanlige biler kan kjøre andre fra ett gitt sted til ett annet. Prisen bestemmes av Ubers algoritmer.



UberX er Ubers andre billigtjeneste, som fungerer omtrent som UberPop. Denne fins ikke i Norge.



UberBlack er en av tjenestene som fremdeles tilbys i Norge når Pop settes på pause. Her kan pasasjerer bestille turer med luksusbiler med profesjonelle sjåfører. Tjenesten er lovlig i Norge.



UberXL er en tjeneste som tilbyr biler for opptil seks personer. Eksempler på disse bilene er ifølge Ubers nettsider komfortable storbiler og SUVer.



UberXXL er en av tjenestene som fremdeles tilbys i Norge når Pop settes på pause. Her kan du bestille minibuss, eller store kjøretøy med plass til opptil 16 seter. Her har også sjåførene løyver.



UberPool er en samkjøringstjeneste, der flere kan plukkes opp på samme tur, og dermed dele regningen. Denne fins i Ubers hjemby San Francisco



Norge

Ubers Norge-sjef Carl Edvard Endresen sier til E24 at han ikke utelukker at tjenesten vil startes opp igjen i alle de fire nordiske landene de har vært i.

– Vi er veldig oppmuntret av responsen etter vi fortalte om pausen denne uken. Det var en riktig avgjørelse for oss, men den var ikke lett. Det er fantastisk å få så mye positiv tilbakemelding fra sjåfører og passasjerer, sier Carl Edvard Endresen, leder for Uber i Norge, og legger til at de vil fortsette å kjempe for å bli regulert.

Det er UberPop-tjenesten som har vært i sentrum av problemene selskapet har hatt i store deler av verden. Blant annet har den også blitt tvunget ut av Paris, Brussel, Berlin, Frankfurt, Hamburg og Düsseldorf. I tillegg til at Uber har blitt fratatt lisensen i London, en avgjørelse selskapet har anket.

I våre naboland har selskapet også hatt trøbbel med tjenesten.

Sverige



Det var Sverige som først mistet tjenesten for om lag ett og et halvt år siden. Men der har selskapet i ettertid lansert en lignende tjeneste – Uber X.

– Uber Pop og X er to forskjellige navn på lignende produkter. Generelt kan vi si at det er den billigste løsningen for våre kunder, sier Endresen og legger til at akkurat hvordan tjenestene er utformet varierer fra land til land.

– Vi ønsker en konstruktiv dialog om hvordan man kan modernisere reguleringer, slik at det er enkle og gode prosesser og bedre bruk av biler, sier Endresen.

Uber tilbyr også andre tjenester i Sverige, som UberBlack, som også fremdeles skal driftes i Norge.

Danmark



I Danmark valgte Uber å trekke seg helt ut i april, etter selskapet ble møtt med kraftig motstand. Blant annet ble det innført en ny taxilov.

Loven påbød alle sjåfører å ha setefølere og taksameter i bilene. Nyheten om at Uber trakk seg ut kom en måned senere.

– Vi respekterer taxilovforslaget i Danmark. Det er viktig for oss å også følge lovene i Danmark. Vi håper å kunne starte i Danmark igjen, men før vi ser den endelige loven er det vanskelig å si om vi kommer til å gjøre det, sier Endresen.

Selskapet har likevel valgt å beholde sitt utviklingssenter for teknologi i Århus, der det jobber 40 medarbeidere.

Hos våre naboer i sør har regjeringen utarbeidet en deleøkonomisk strategi, med plant annet 22 tiltak som skal sette fart i utviklingen.

Finland



UberPop ble satt på pause i Finland i august i år, men det er varslet at det vil komme en lovendring som trer i kraft i juli 2018.

– Da vil vi relansere, sier Endresen.

Her fortsatte selskapet også driften med tjenesten UberBlack. Uber er lovlig i Finland om sjåførene har taxilisens, men det har vært flere politiaksjoner mot sjåfører i selskapet. Disse har blant annet avdekket at enkelte sjåfører ikke hadde lisens og andre ikke rapporterte inn riktige beløp til skattemyndighetene.

Uken før UberPop ble satt på pause frøs en finsk domstol pengene til Ubers Finland-sjef frem til politiet kunne konkludere med om Uber ulovlig tilbød taxitjenester.

Uber har ikke ennå lansert noen av sine tjenester på Island.