DNBs betalingstjeneste Vipps er nede

Saken oppdateres.

DNBs pengeoverføringstjeneste Vipps er nede, det skriver Vipps på Facebook.

«God morgen! Vipps er dessverre nede for øyeblikket. Vi jobber for fullt for å komme opp igjen så raskt som mulig. Vi håper ikke dette har skapt problemer på morgenkvisten».

Tjenesten har ikke fungert siden 04.45 natt til torsdag, skriver VG.

DNB jobber med for å rette feilen, og satser på at den er oppe igjen om kort tid.

– Vi har en god idé om hva som kan være galt, men kan ikke gå ut med det ennå, sier Iversen til VG.