Finansavisen: Aker Solutions blir solgt ut av landet

Samtalene med Halliburton om salg av hele eller deler av Aker Solutions har pågått i lengre tid, opplyser en kilde til Finansavisen. Nå kan en avtale være i ferd med å bli inngått.

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker bekrefter ikke annet enn at investeringsselskapet jevnlig snakker med andre om «ideer og muligheter».

– Vi har en god dialog med flere, men ønsker verken å bekrefte eller avkrefte hvem vi snakker eller har snakket med, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen.

Siden de første spekulasjonene om et salg av Aker Solutions dukket opp for to måneder siden, har aksjekursen til selskapet styrket seg med rundt 20 prosent og ligger nå på rundt 48 kroner.

Staten er indirekte eier i Aker Solutions gjennom sitt eierskap sammen med Kjell Inge Røkke i Aker Kværner Holding. Salg av holdingselskapets post i oljeserviceselskapet forutsetter at de to partene blir enige om det.

– Hvordan regjeringen vil vurdere en eventuell henvendelse om salg av statens aksjer i Aker Kværner Holding eller en henvendelse som gjelder de underliggende selskaper, vil avhenge av en vurdering av den konkrete saken, sier næringsminister Monica Mæland (H) til Finansavisen.

Hun viser til eierskapsmeldingen hvor det framgår at «staten og Aker er forpliktet til å holde eierskapet i henholdsvis Akastor, Aker Solutions og Kværner samlet for en periode på minimum ti år». Tiårsavtalen utløper 22. juni i år.

Mye spekulasjoner



Det har lenge vært spekulert i om Røkke skal selge selskapet. Analytiker Tord Aasen i Arctic Securities har tidligere spekulert i at en kjøpspris kan bli på mer enn 60 kroner per aksje til E24.

– I våre regnestykker ser vi at prisen ved et oppkjøp kan være over 60 kroner per aksje. Da forutsettes synergieffekter på rundt 1-2 prosent av topplinjen, tilsvarende 300 millioner kroner for subseavirksomheten, sa Aasen Augestad til E24 i januar.

Analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier mente også på dette tidspunktet at en eventuell kjøpssum vil ligge betraktelig høyere enn aksjekursen, som da var på 43 kroner per aksje, og som nå er på 47,7 kroner aksjen.

– Vår vurdering er at prisen ved et salg av Aker Solutions ligger betydelig over dagens prising på Børsen, sa Amundsen til E24.

– En profesjonell selger som Aker ASA vil ikke selge på et normalt multippel-nivå og en syklisk lav inntjening. Derfor må kjøper og selger bli enige om hva som er en fornuftig fremtidig inntjening, sa han.

Trodde på Halliburton-oppkjøp



Espen Norheim, partner i EY (tidl. Ernst & Young) har tidligere nevnt Halliburton som en mulig kjøper av selskapet.

Halliburton forsøkte å fusjonere med Baker Hughes, uten hell, men dette var mer en fusjon av to like parter enn en fusjon av to selskaper som utfyller hverandre, sa Norheim til E24 i januar.

Det er nettopp denne sistnevnte oljeservicekjempen som kan være en aktuell interessent til å kjøpe Aker Solutions, fortalte Norheim.

– Jeg hadde blitt veldig overrasket om Halliburton ikke var en veldig sterk kandidat på kjøpersiden til Aker Solutions, sa han.